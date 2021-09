ARCIDIOCESI TRENTO * FESTA DEI POPOLI: « CAUSA MALTEMPO ANNULLATO L’APPUNTAMENTO IN PROGRAMMA DOMENICA 19 SETTEMBRE »

Annullata, causa maltempo, la Festa dei popoli in programma domenica 19 settembre. C’era molta attesa a Trento per il ritorno della Festa dei Popoli domenica 19 settembre su iniziativa della Diocesi, nuovamente in presenza dopo la pausa forzata causa Covid: le cattive previsioni meteo per quel giorno, con annunciate precipitazioni temporalesche diffuse, hanno spinto gli organizzatori ad annullare l’appuntamento. La decisione è stata presa quest’oggi e comunicata ai rappresentanti delle delegazioni dei popoli che già avevano dato l’adesione alla sfilata in centro storico e all’evento nel parco S. Chiara con l’intervento delle autorità e l’animazione pomeridiana.

La Festa rilanciava nel titolo − “Verso un noi più grande” − la Giornata del Migrante in calendario domenica 26 settembre. Si sta ipotizzando di riproporre un momento di incontro almeno simbolico per quella data.