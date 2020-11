CONSULTA GENITORI – TRENTINO * QUESTIONARIO COVID – SCUOLA: « MASCHERINE IN AULA – TRASPORTI – DIDATTICA A DISTANZA » (IN ALLEGATO PDF I RISULTATI)

Negli ultimi giorni si è parlato molto di raccolte firme e di comitati che si sono espressi contro l’utilizzo delle mascherine in posizione statica, previsto dal DPCM del 3 novembre, facendosi portavoce di un numero imprecisato di genitori.

Per avere un riscontro più chiaro di questo fenomeno come direttivo della Consulta si è deciso di somministrare un questionario per avere dei valori di riferimento.

Nonostante lo strumento offrisse a questa corrente di pensiero l’opportunità di palesarsi (a detta di alcuni anche in modo improprio) si evidenzia che, a parte rilevare un prevedibile disagio nell’utilizzo di questi dispositivi, la grande maggioranza dei genitori conferma la priorità di una didattica in presenza nel rispetto delle disposizioni.

Riteniamo pertanto che azioni individuali o di piccoli gruppi non possano essere rappresentative della componente genitoriale nella sua totalità e ribadiamo la priorità di una didattica in presenza nel rispetto delle misure indicate a tutela degli studenti e di tutto il personale scolastico.

A fronte delle segnalazioni ricevute chiediamo, nelle situazioni in cui si possano garantire condizioni di salvaguardia della salute, di valutare misure per attenuare eventuali disagi degli alunni del primo ciclo e maggiori indicazioni (o rassicurazioni) per l’uso protratto nel tempo di questi dispositivi.

Il quesito sui trasporti ha confermato i maggiori disagi segnalati dagli studenti degli istituti superiori e ribadisce la necessità di programmare misure adeguate per il ritorno all’attività in presenza.

In merito alla didattica a distanza i dati risultano favorevoli alle valutazioni in essere, nelle sedi istituzionali, per un’applicazione differenziata in funzione delle zone di contagio.

*

Maurizio Freschi – Presidente Consulta Provinciale Genitori del Trentino

Fabio Cusinato -Vicepresidente Consulta Provinciale dei Genitori del Trentino