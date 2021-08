UPLOADSOUNDS * UPLOAD SCHOOL – LAB: « MUSICA E FORMAZIONE PER I MUSICISTI EMERGENTI, TRA I DOCENTI ANCHE DAVIDE TOFFOLO – APPUNTAMENTO A ROVERETO IL 22 E 23 SETTEMBRE »

A Smart Lab una due giorni di alta formazione dedicata ai giovani di Rovereto e del territorio trentino. Tra i docenti anche Davide Toffolo, leader dei Tre Allegri Ragazzi Morti, che la sera del 23 settembre si esibirà per i partecipanti e la città.

La piattaforma musicale euroregionale UploadSounds ha deciso di mettere a frutto la sua ultradecennale esperienza nel settore della musica emergente e promuovere sul territorio del comune di Rovereto il progetto Upload School – Lab, iniziativa che si propone di valorizzare i giovani musicisti e appassionati di musica della città della Quercia e del territorio trentino, fornendo loro competenze professionali di livello e mettendoli a contatto tra loro, per favorire la nascita di nuove collaborazioni.

Obiettivi ambiziosi, per cui Upload School – Lab ha messo a punto una proposta formativa e professionalizzante di alta qualità dedicata a 40 giovani partecipanti, che si svolgerà mercoledì 22 settembre e giovedì 23 settembre presso il Centro Giovani Smart Lab di Rovereto. Al centro degli approfondimenti, che saranno tenuti da formatori d’eccezione del calibro di Cesare Petulicchio, Cristina Severi, Davide Toffolo, Gabriele Fiorentino, Johnny Mox e Leonardo Milani, tematiche come il songwriting, la produzione musicale, la comunicazione e l’home recording. La due giorni di workshop sarà rivolta ad un gruppo di giovani che seguirà il percorso in presenza, compatibilmente con la situazione sanitaria, ma le sessioni formative, che verranno video-registrate, saranno fruibili anche on-demand e messe a disposizione degli studenti scuole di Rovereto, della Provincia autonoma di Trento, e di un pubblico più ampio grazie alla tecnologia digitale.

Il programma di mercoledì 22 settembre (dalle 14.00) si aprirà con la sessione “I social media e la musica”, a cura di Cristina Severi, produttrice musicale sia in tour che come local (Vinicio Capossela, Ermal Meta, Mario Biondi; tra gli eventi, Festival della Fotografia Europea, Etruria Eco Festival, Stupinigi Sonic Park). La sua prima esperienza è stata in Piazza San Giovanni a Roma per il Concertone del 1 maggio a cui ha lavorato per 13 edizioni. Con la sua associazione, “Idee di Gomma”, progetta eventi culturali sul territorio della provincia di Reggio Emilia. All’attività di produzione ha affiancato, negli ultimi anni, quello di social media manager per Bud Spencer Blues Explosion, Giardini di Mirò e Antenna Music Factory. A seguire, la sessione su “Home recording: un’opportunità per il futuro della musica?” sarà invece tenuta da Cesare Petulicchio, fondatore con Adriano Viterbini dei Bud Spencer Blues Explosion, ma anche produttore e batterista di molti artisti della nuova scena indipendente italiana, tra cui Motta; assieme a lui anche Gianluca Taraborelli, alias Johnny Mox, e Leonardo Milani. Il primo, polistrumentista trentino con tre dischi alle spalle, due tour europei, un tour americano e centinaia di concerti in tutta la penisola, oltre che fondatore della meta-band “Stregoni”, progetto musicale dedicato alle politiche migratorie dell’Unione Europea, e protagonista del film “Senza Voce – La Storia di Stregoni”, presentato al Trento Film Festival 2021. Milani invece è pianista, autore, music producer e compositore attivo da anni nel campo delle produzioni discografiche e nell’ambito delle colonne sonore (“Tutti i santi giorni”, “Il Capitale Umano”, “La Pazza Gioia” di Paolo Virzì). Nella scena musicale italiana, collabora con Taketo Gohara, Pierpaolo Capovilla, Motta, Thony, Giovanni Caccamo e molti altri.

Il pomeriggio di giovedì 23 settembre (dalle 14.00) partirà con la sessione dal titolo “Music management, ufficio stampa e etichette: orientarsi all’interno del mercato musicale”, curata da Gabriele Fiorentino, uno dei volti de La Tempesta, una delle etichette indipendenti, agenzie di booking e management più audace e longeva in Italia. Nel suo roster figurano, tra gli altri, nomi come i Tre Allegri Ragazzi Morti, Davide Toffolo, 99 Posse e Sick Tamburo. Vale la pena anche ricordare eventi come La Tempesta su Marte e La Tempesta Nel Bosco, in collaborazione con Apolide Festival, e La Tempesta Sul Lago, in collaborazione con Albori Music Festival. Quindi, sarà la volta di Davide Toffolo che si occuperà della sessione dal titolo “La scrittura creativa di una canzone: idea, testo e composizione”. Toffolo è un cantautore, chitarrista e fumettista italiano. Frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti, dal 1994 una delle più importanti rock band del circuito underground, è anche co-fondatore de La Tempesta, marchio indipendente della discografia nazionale nato 20 anni fa a Pordenone. Ha partecipato al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Bianca luce nera”, insieme agli Extraliscio.

Nella serata del 23 settembre il gran finale, sempre negli spazi del Centro Giovani Smart Lab di Rovereto, con il concerto in acustico dello stesso Davide Toffolo, che sarà aperto dall’esibizione di Bianca, cantautrice altoatesina e studentessa del Conservatorio “F.A. Bonporti” di Trento, vincitrice del premio dedicato al miglior progetto under 21 nell’edizione 2020 del contest di UploadSounds.

Il costo dell’iscrizione per i due pomeriggi formazione, comprensivo dell’aperitivo e dell’ingresso al concerto di Davide Toffolo, é di 8 euro fino al 15 agosto (early bird); dal 16 agosto al 21 settembre, è di 12 euro. Per iscriversi, basta inviare un’email a [email protected] (massimo 40 posti). Il pagamento della fee, in base alla data di iscrizione, sarà effettuato in loco. Qualora si volesse accedere solo al concerto serale di Davide Toffolo, lo stesso sarà consentito gratuitamente fino al raggiungimento dei posti massimi consentiti in base alle direttive vigenti. Per maggiori informazioni, consultate il sito e i canali social di UploadSounds.

Upload School – Lab è un’iniziativa coordinata da Mercurio Soc. Coop., in collaborazione con Cooperativa sociale Smart ONLUS, Associazione culturale Sanbaradio, Scuola di Musica Updoo e La Tempesta.

Upload School – Lab costituisce un’azione finanziata dal Piano Giovani Rovereto e dalla Provincia autonoma di Trento. L’evento finale con il concerto di Davide Toffolo sarà realizzato con il sostegno del Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento – B.I.M. dell’Adige. L’iniziativa vede il co-finanziamento della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.