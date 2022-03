AIEA * UCRAINA: GROSSI, « CENTRALE NUCLEARE DI CHORNOBYL, DI GIORNO IN GIORNO ASSISTIAMO A UN PEGGIORAMENTO DELLA SITUAZIONE PER LA SICUREZZA DALLE RADIAZIONI »

22.19 - mercoledì 9 marzo 2022

L’Ucraina ha informato oggi l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) che la centrale nucleare di Chornobyl (NPP) era stata disconnessa dalla rete elettrica e aveva perso la fornitura di energia esterna, due settimane dopo che le forze russe avevano preso il controllo del luogo dell’incidente del 1986, Lo ha detto il direttore generale Rafael Mariano Grossi.

Il Direttore Generale ha espresso profonda preoccupazione per questo sviluppo in quanto “l’approvvigionamento energetico esterno sicuro dalla rete per tutti i siti nucleari” era uno dei sette pilastri indispensabili della sicurezza nucleare che ha delineato in una riunione del Consiglio dei governatori dell’AIEA sul 2 marzo, convocato per affrontare le implicazioni in materia di sicurezza, protezione e salvaguardie della situazione in Ucraina.

Nel caso della centrale nucleare di Chornobyl, tuttavia, ha affermato che l’AIEA ha concordato con l’autorità di regolamentazione ucraina che la sua disconnessione dalla rete non avrebbe un impatto critico sulle funzioni di sicurezza essenziali del sito, dove si trovano vari impianti di gestione dei rifiuti radioattivi. In particolare, per quanto riguarda l’impianto di stoccaggio del combustibile esaurito del sito, il volume dell’acqua di raffreddamento nella piscina è sufficiente per mantenere un’efficace rimozione del calore dal combustibile esaurito senza una fornitura di elettricità. Il sito dispone anche di alimentatori di emergenza di riserva con generatori diesel e batterie.

Tuttavia, è probabile che la mancanza di alimentazione porti a un ulteriore deterioramento della sicurezza operativa dalle radiazioni nel sito e crei ulteriore stress per circa 210 esperti tecnici e guardie che non hanno potuto ruotare nelle ultime due settimane, vivendo in effetti lì intorno l’orologio, ha aggiunto il direttore generale Grossi.

“Di giorno in giorno assistiamo a un peggioramento della situazione presso la centrale nucleare di Chornobyl, in particolare per la sicurezza dalle radiazioni e per il personale che gestisce la struttura in circostanze estremamente difficili e impegnative”, ha affermato. “Ribadisco il mio urgente appello alle forze dell’ordine che controllano efficacemente l’impianto affinché rispettino le procedure interne di radioprotezione, per facilitare la rotazione in sicurezza del personale e ad adottare altre importanti misure per garantire la sicurezza”.

In un altro sviluppo, ha affermato che l’AIEA negli ultimi giorni ha perso la trasmissione di dati a distanza dai suoi sistemi di sicurezza installati per monitorare il materiale nucleare presso la centrale nucleare di Chornobyl e un’altra centrale nucleare ucraina ora controllata dalle forze russe, la centrale nucleare di Zaporizhzhya. Si è detto preoccupato per l’improvvisa interruzione di tali flussi di dati verso la sede di Vienna dell’AIEA dai due siti, dove sono presenti grandi quantità di materiale nucleare sotto forma di combustibile nucleare esaurito o fresco e altri tipi di materiale nucleare.

Il motivo dell’interruzione nella trasmissione dei dati di salvaguardia non è stato immediatamente chiaro. L’AIEA continua a ricevere tali dati da altri impianti nucleari in Ucraina, comprese le altre tre centrali nucleari.

“La trasmissione remota di dati dalle apparecchiature di sicurezza dell’AIEA ubicate nei siti nucleari di tutto il mondo è una componente importante della nostra implementazione delle salvaguardie, in Ucraina e nel mondo”, ha affermato. “Tali sistemi sono installati in diverse strutture in Ucraina, comprese tutte le centrali nucleari, e ci consentono di monitorare il materiale nucleare e le attività in questi siti quando i nostri ispettori non sono presenti”.

Nonostante fossero in atto caratteristiche tecniche per garantire che i dati fossero archiviati localmente, la capacità di archiviazione e lo stato operativo dei sistemi di monitoraggio sono rimasti incerti, ha affermato.

Attraverso misure tecniche di salvaguardia, l’AIEA verifica che i paesi rispettino i loro obblighi legali internazionali di utilizzare materiale e tecnologia nucleare solo per scopi pacifici.

Per quanto riguarda lo stato delle centrali nucleari operative dell’Ucraina, il regolatore ha affermato che otto dei 15 reattori del paese sono rimasti in funzione, di cui due presso la centrale nucleare di Zaporizhzhya. I livelli di radiazioni nei siti erano normali, ha detto.

Il sito della centrale nucleare di Zaporizhzhya ha quattro linee elettriche fuori sede ad alta tensione (750 kV) più un’altra in standby. L’operatore ha informato l’AIEA che due sono state danneggiate e quindi ora c’erano due linee elettriche, più quella in stand-by, a disposizione dell’impianto. L’operatore ha anche affermato che il fabbisogno di energia fuori sede della centrale nucleare potrebbe essere fornito con una linea elettrica disponibile. Inoltre, i generatori diesel sono pronti e funzionali per fornire energia di riserva. “Tuttavia, questo è un altro esempio di dove il pilastro della sicurezza per garantire l’alimentazione elettrica fuori sede dalla rete per tutti i siti nucleari è stato compromesso”, ha affermato il direttore generale Grossi.

Inoltre, il regolatore ha segnalato che il trasformatore dell’Unità 6 era stato messo fuori servizio ed era in fase di riparazione d’urgenza dopo che erano stati rilevati danni al suo sistema di raffreddamento a seguito degli eventi del 4 marzo.

Questi recenti sviluppi si sono aggiunti alle crescenti preoccupazioni dell’AIEA circa l’impatto sulla sicurezza, la protezione e le salvaguardie del conflitto in Ucraina sugli impianti nucleari del paese, comprese le sue quattro centrali nucleari in funzione e il sito di Chornobyl.

Come parte della sua nuova iniziativa riguardante Ukr

Ukraine informed the International Atomic Energy Agency (IAEA) today that the Chornobyl Nuclear Power Plant (NPP) had been disconnected from the electricity grid and lost its supply of external power, two weeks after Russian forces took control of the site of the 1986 accident, Director General Rafael Mariano Grossi said.

The Director General expressed deep concern about this development as the “secure off-site power supply from the grid for all nuclear sites” was one of seven indispensable pillars of nuclear safety and security that he outlined at a meeting of the IAEA’s Board of Governors on 2 March, convened to address the safety, security and safeguards implications of the situation in Ukraine.

In the case of the Chornobyl NPP, however, he said the IAEA agreed with the Ukrainian regulator that its disconnection from the grid would not have a critical impact on essential safety functions at the site, where various radioactive waste management facilities are located. Specifically, regarding the site’s spent fuel storage facility, the volume of cooling water in the pool is sufficient to maintain effective heat removal from the spent fuel without a supply of electricity. The site also has reserve emergency power supplies with diesel generators and batteries.

Nevertheless, the lack of power is likely to lead to a further deterioration of operational radiation safety at the site and create additional stress for around 210 technical experts and guards who have not been able to rotate for the past two weeks, in effect living there around the clock, Director General Grossi added.

“From day to day, we are seeing a worsening situation at the Chornobyl NPP, especially for radiation safety, and for the staff managing the facility under extremely difficult and challenging circumstances,” he said. “I repeat my urgent appeal to the forces in effective control of the plant to respect internal radiation protection procedures, to facilitate the safe rotation of staff and to take other important steps to ensure safety.”

In another development, he said the IAEA in recent days had lost remote data transmission from its safeguards systems installed to monitor nuclear material at the Chornobyl NPP and another Ukrainian nuclear power plant now controlled by Russian forces, the Zaporizhzhya NPP. He said he was concerned about the sudden interruption of such data flows to the IAEA’s Vienna headquarters from the two sites, where large amounts of nuclear material are present in the form of spent or fresh nuclear fuel and other types of nuclear material.

The reason for the disruption in the transmission of safeguards data was not immediately clear. The IAEA continues to receive such data from other nuclear facilities in Ukraine, including the three other nuclear power plants.

“The remote transmission of data from IAEA safeguards equipment located at nuclear sites around the world is an important component of our safeguards implementation, in Ukraine and globally,” he said. “Such systems are installed in several facilities in Ukraine, including all nuclear power plants, and enable us to monitor nuclear material and activities at these sites when our inspectors are not present.”

Even though technical features were in place to ensure that the data was stored locally, the storage capacity as well as the operational status of the monitoring systems remained uncertain, he said.

Through safeguards technical measures the IAEA verifies that countries are honouring their international legal obligations to use nuclear material and technology only for peaceful purposes.

Regarding the status of Ukraine’s operational nuclear power plants, the regulator said eight of the country’s 15 reactors remained operating, including two at the Zaporizhzhya NPP. Radiation levels at the sites were normal, it said.

The Zaporizhzhya NPP site has four high voltage (750 kV) offsite power lines plus an additional one on standby. The operator informed the IAEA that two have been damaged and therefore there were now two power lines, plus the one on standby, available to the plant. The operator also said that the NPP off-site power needs could be provided with one power line available. Furthermore, diesel generators are ready and functional to provide back-up power. “Nevertheless, this is another example of where the safety pillar to secure off-site power supply from the grid for all nuclear sites has been compromised,” Director General Grossi said.

In addition, the regulator reported that the Unit 6 transformer had been taken out of service and was undergoing emergency repair after damage to its cooling system was detected following the events of 4 March.

These recent developments added to the IAEA’s growing concerns about the safety, security and safeguards impact of the conflict in Ukraine on the country’s nuclear facilities, including its four operating nuclear power plants as well as the Chornobyl site.

As part of his new initiative regarding Ukraine, Director General Grossi said he will travel to Antalya tomorrow at the invitation of Turkish Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu. “In meetings there, I hope to make progress on the urgent issue of ensuring the safety and security of Ukraine’s nuclear facilities. We need to act now,” he said.