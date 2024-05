QUESTURA DI BOLZANO * COMUNE BRENNERO – CONTRASTO IMMIGRAZIONE CLANDESTINA: «IDENTIFICATI 31 STRANIERI / 8 DECRETI DI ALLONTANAMENTO»

15.19 - sabato 25 maggio 2024

Nella tarda serata di ieri, in Località Ponticolo, è stata effettuata una operazione straordinaria di Polizia finalizzata al contrasto all’immigrazione clandestina, rientrante nella più complessa strategia di verifica della attualità dei titoli di Soggiorno disposta dal Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori.

Nell’occasione, Personale delle Unità operative appartenenti alla Polizia di Stato – Commissariato di Pubblica Sicurezza del Brennero, alla Stazione Carabinieri di Brennero ed alla Polizia Locale del Comune di Brennero hanno proceduto al controllo dello stabile abbandonato denominato “Pontiglhof”, talvolta usato quale rifugio occasionale per immigrati clandestini provenienti dall’Austria, attualmente in fase iniziale di ristrutturazione.

L’ispezione di questo stabile è stata valutata e decisa atteso il crescente via vai di presunti cittadini stranieri, a giudicare dalle svariate nazionalità di immatricolazione di veicoli presenti nel parcheggio (tra le quali Serbia, Repubblica Moldova ed altre), notato e segnalato alle Forze dell’Ordine dalla cittadinanza nelle pertinenze dello stabile, ed ha fatto seguito a precedenti controlli effettuati negli ultimi mesi. Durante le attività operative sono stati identificati 31 cittadini stranieri appartenenti a varie nazionalità, prevalentemente serbi, bosniaci, moldavi, presumibilmente operai del settore edilizio, in buona parte muniti di documenti di identità e di Permessi di Soggiorno rilasciati dalle Autorità croate, impegnati a sistemare lo stabile. Non è stato invece rintracciato il proprietario dell’edificio, un cittadino croato.

Nel corso delle successive verifiche – peraltro ancora in fase di approfondimento – sono stati individuati 8 cittadini stranieri irregolari. Condotti presso l’Ufficio Immigrazione ella Questura di Bolzano, nei loro confronti il Questore ha emesso altrettanti Decreti di Allontanamento dal territorio nazionale, ai quali avranno ora 7 giorni di tempo per ottemperarvi. Nei confronti di altri 2 soggetti gravati da precedenti penali e/o di Polizia, che si trovavano senza apprezzabile motivo ed in circostanze non giustificate nel territorio comunale di Brennero, il Questore ha disposto l’emissione della Misura di Prevenzione Personale prevista dal Codice delle Leggi Antimafia dell’AVVISO ORALE.

“Questo genere di attività di Polizia di Sicurezza a contrasto della immigrazione clandestina sono finalizzate ad evitare che possano radicarsi

sul nostro territorio soggetti stranieri pregiudicati, spesso privi del necessario titolo per soggiornare nel nostro Paese, i quali, con i loro comportamenti, destano particolare allarme sociale e compromettono la civile convivenza – ha evidenziato il Questore Sartori – Più in generale, l’obiettivo è quello di mantenere il più elevato possibile il livello di legalità su tutto il territorio della nostra Provincia, facendo percepire alla cittadinanza la vicinanza delle Istituzioni ai problemi ed alle esigenze da essa ritenuti imprescindibili”.