FDI CAVALESE (TN) * GOVERNO CONTE – COVID: VETTORE, « LO SPOSTAMENTO TRA REGIONI PER RECARSI NELLE SECONDE CASE IN AFFITTO È UN VULNUS NEI CONFRONTI DEL NOSTRO TERRITORIO »

In relazione a quanto comunicato dal Governo Conte, che consente lo spostamento tra Regioni per recarsi nelle seconde case, anche in affitto, il Circolo Fratelli d’Italia – Cavalese -Valli dell’Avisio, evidenzia come tale scelta sia un vulnus nei confronti del nostro territorio, che con tutte le difficoltà del caso, sia economiche che sociali, ha dimostrato serietà nel mantenere tutte le regole anti Covid, che ad oggi, ci permettono di essere in zona gialla.

Non vogliamo certamente discriminare gli amici turisti che tanto hanno fatto per la nostra crescita economica e che sempre ringraziamo.

Purtroppo riteniamo che non sia questo il momento, gli indicatori ci confermano quotidianamente che i dati sono ancora negativi. Non vogliamo che le nostre strutture ospedaliere già da tempo sotto pressione, possano avere ulteriori difficoltà.

Vediamo e chiediamo di mantenere il giusto equilibrio, nella speranza di ritrovarci tutti assieme a godere del nostro splendido territorio.

Ci auguriamo che il governo Conte possa ritornare sui suoi passi e che la Provincia che si è sempre dimostrata attenta e sensibile, possa trovare le corrette misure per evitare un disastro che ci pare..annunciato.

*

Adriano Vettore – Presidente

Antonio Ippolito – Vice Presidente