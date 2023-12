ON. DE BERTOLDI (FDI) * SUSSIDIARIETÀ: “ COMMERCIALISTI, TRA PA E PROFESSIONISTI VA RISPETTATA “

19.54 - venerdì 15 dicembre 2023

“Lo Stato non faccia direttamente ciò che i liberi professionisti e in particolare i commercialisti, possono fare con migliori risultati, anche in termini di efficienza ed efficacia. Il principio della sussidiarietà tra la pubblica amministrazione ed i lavoratori autonomi- che costituiscono un ossatura del sistema economico nazionale- va rispettato.

Il governo ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppare questo traguardo, che finalmente permette di rendere efficiente il sistema Stato attraverso l’apporto delle libere professioni. Penso in particolare alle attività di certificazione, alle attestazioni, alle verifiche di regolarità fiscale e contabile, che sempre più stanno entrando nel funzionamento del sistema.

I commercialisti sappiano essere all’altezza di questo compito, nell’interesse loro e della collettività tutta, dando piena attuazione ai fondamenti ideali dell’enciclica ‘Fratelli tutti’ di Papa Francesco, che pone nella dignità del lavoro e nella solidarietà, l’elemento qualificante ed unificante di una comunità.”

Così il deputato di Fratelli d’Italia Andrea De Bertoldi, componente della Commissione Finanze di fratelli d’Italia, e coordinatore della consulta dei parlamentari Commercialisti, al convegno nazionale dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti che si è tenuto oggi a Roma.