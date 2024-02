MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASPORTI – MIT: SICUREZZA STRADALE: « AL VIA LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE PER I GIOVANI, CON SPOT DI VIP – PILOTI -INFLUENCER » (CLIP VIDEO)

11.47 - martedì 20 febbraio 2024

“Fai l’unica scelta possibile”, è il titolo della campagna sulla sicurezza stradale voluta dal Ministero guidato da Matteo Salvini. Gli spot hanno come obiettivo la sensibilizzazione di guidatori, in particolare giovani, affrontando tre delle principali cause di incidenti: la distrazione del telefono al volante, l’utilizzo di sostanze stupefacenti e le “challenge” filmate con lo smartphone.

L’iniziativa – prodotta dalla Bartlebyfilm con la regia di Daniele Falleri – è stata realizzata in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e l’Associazione Italiana Content e Digital Creators, e vede la partecipazione di Elisabetta Gregoraci (conduttrice TV), Giancarlo Fisichella (ex pilota di Formula 1) e Luca Campolunghi (creator), oltre al coinvolgimento dei ragazzi della Scuola romana di recitazione “Action Academy”.

La campagna istituzionale verrà diffusa nei prossimi giorni sui canali RAI e su diverse emittenti locali. Presto verranno annunciate nuove uscite. Infine, la campagna sarà visibile sui canali social del MIT e del Vicepremier e Ministro Matteo Salvini, che ha messo la sicurezza stradale tra le priorità del suo dicastero con il ddl sulle nuove norme del Codice della Strada che devono essere discusse in Parlamento.