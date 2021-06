CNA TRENTINO ALTO ADIGE * INVESTIMENTI PMI: « SOLDI FINITI, DAL 2 GIUGNO LE DOMANDE PRESENTATE DALLE IMPRESE SONO CONSIDERATE IRRICEVIBILI »

Soldi terminati. Il Mise ha chiuso lo sportello per la presentazione delle domande per l’accesso ai contributi previsti dalla Nuova Sabatini. Dal 2 giugno le domande presentate dalle imprese sono considerate irricevibili.

“La CNA Trentino Alto Adige, insieme a CNA Nazionale – afferma il presidente regionale Claudio Corrarati – aveva lanciato l’allarme sull’esaurimento delle risorse destinate a uno degli incentivi più efficaci a favore delle PMI. Proprio per tale motivo la Confederazione aveva chiesto al Governo di rifinanziare urgentemente la dotazione della Nuova Sabatini almeno per 4-500 milioni. Una somma sufficiente per coprire tutto il 2021 attivando investimenti da parte delle imprese nell’ordine di 6 miliardi di euro, anche nella nostra regione.

Uno strumento interessante anche per le imprese altoatesine e trentine, soprattutto adesso, con i bilanci delle Province prosciugati dall’emergenza Covid e con sempre meno risorse per i contributi destinati agli investimenti delle imprese. Avevamo chiesto al Governo il rifinanziamento della Nuova Sabatini per dare continuità a strumenti efficaci per sostenere lo sviluppo delle imprese che vogliono crescere ed essere più competitive. Ora la chiusura dello sportello crea un ulteriore ostacolo ai programmi di investimento delle imprese di cui, ora più che mai, c’è un serio bisogno”.

Il Mise specifica che, qualora entro i sessanta giorni successivi alla data di chiusura dello sportello si rendano disponibili ulteriori risorse (derivanti dalla riduzione dei finanziamenti deliberati dalle banche rispetto agli importi prenotati ovvero da eventuali rinunce da parte delle imprese beneficiarie), le stesse possono essere utilizzate esclusivamente per incrementare l’importo della prenotazione disposta in misura parziale e, successivamente, per soddisfare eventuali altre richieste di prenotazione risultanti prive di copertura, nel rispetto dell’ordine di presentazione delle stesse all’interno della medesima trasmissione mensile.

Le richieste di prenotazione del contributo, relative a domande presentate dalle imprese alle banche o intermediari in data antecedente al 2 giugno 2021, potranno comunque essere trasmesse al Ministero entro lunedì 7 giugno 2021, acquisendo priorità in caso di eventuale riapertura dello sportello.

Le domande delle imprese presentate alle banche o intermediari in data antecedente alla data di chiusura dello sportello e non incluse in una richiesta di prenotazione delle risorse inviata dalle medesime banche o intermediari finanziari al Ministero dello sviluppo economico potranno essere ripresentate in caso di eventuale riapertura dello sportello.