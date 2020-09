CGIL CISL UIL – TRENTINO * APERTURE DOMENICALI: « LE RISPOSTE DEI CANDIDÀTI SINDACO DI TRENTO / BRUNO CARLI – DEGASPERI – IANESELLI – MARTINI – MERLER – PÀNTANO (ZANETTI NON HA RISPOSTO)»

Una sentenza della Cassazione chiarisce il diritto al giorno festivo, precisando che tale diritto può essere previsto nei contratti di lavoro. In sintesi la Corte ribadisce che “Il lavoratore può rifiutare la prestazione lavorativa durante i festivi anche se questa viene espressamente richiesta dal datore di lavoro. Se rifiuta il turno festivo il lavoratore non perde il diritto alla normale retribuzione. Non può essergli contestata l’assenza ingiustificata, costituendo la presenza al lavoro nelle festività una libera scelta del lavoratore. Al lavoratore, quindi, non può essere imposto di lavorare nei giorni festivi.

Si evince che il lavoro festivo non è obbligatorio”

Nel commercio sono evidenti i peggiori risvolti della deregolamentazione e della precarizzazione. A farne le spese non è solo il lavoratore a chiamata e privo di tutele, ma anche il lavoratore contrattualizzato.

Ѐ ormai obsoleto il contratto a tempo indeterminato e la norma, quando si è fortunati, è il contratto a tempo determinato o a progetto, e i part-time imposti che prevedono anche paghe orarie diversificate . La liberalizzazione ha segnato la fine dei contratti regolari e per categorie. Ormai si fanno contrattini ad personam che di fatto non tutelano il lavoratore, costretto ad accettare i turni festivi per arrotondare paghe al limite della sussistenza.

Inoltre il sorgere dei megastore ha favorito l’incremento della liberalizzazione oraria, della precarietà del lavoro e ha massacrato i piccoli negozi di quartiere. Migliaia di piccoli esercenti non hanno più fatto cassa e si sono trovati costretti a chiudere bottega. Un grave danno per i territori e per la vita sociale, in quanto i luoghi di socializzazione si sono spostati dalle strade di quartiere ai grandi centri commerciali dove scorrono fiumi umani globalizzati e deprivati della relazione sociale sui territori di appartenenza.

Ma questo è davvero altra questione, sia pur conseguente alla nascita dei grandi templi del commercio e della liberalizzazione degli orari che ha reso apparentemente più comoda, ma sicuramente meno sociale la vita delle persone. A partire dai lavoratori del commercio posti sotto permanente ricatto e costretti a dimenticare di avere diritto alla vita privata.

Rifondazione Comunista, da sempre contraria alla norma di Monti, aveva cercato di promuovere un referendum per l’abolizione, riuscendo a far approvare il quesito alla Regione Abruzzo con l’appoggio di sindacati e associazioni dei commercianti.

Si associò solo la Regione Veneto, nessuna a guida centrista o Pd.

Essendo necessarie 5 regioni non riuscimmo a indire il referendum.

Le aperture c’erano anche prima di Monti ma erano regolamentate da comuni e regioni e oggetto di contrattazione con sindacati e organizzazioni di categoria. Certo non si poteva stare aperti 365 giorni all’anno ma si potevano turnare aperture. La legge iperliberista italiana non c’è negli altri Paesi europei e in Germania, Paese che ci indicano sempre come modello, le aperture domenicali sono 10 in un anno. Non regge nemmeno il paragone con i servizi essenziali.

Insomma auspichiamo che lavoratrici e lavoratori della grande distribuzione abbiano la possibilità di godere del diritto alla festa, al rapporto con figli e familiari, alla gita, al riposo. Se a ferragosto o il 25 aprile e il Primo Maggio i centri commerciali rimarranno chiusi non sarà un problema ma una conquista di civiltà.

Silvia Zanetti

