PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ORIENTE OCCIDENTE: « BIKE SHARING PAT, PER ARTISTI ED OSPITI A DISPOSIZIONE 5 BICICLETTE ELETTRICHE FINO AL 12 SETTEMBRE»

Oriente Occidente, 5 bici elettriche in collaborazione con il bike sharing PAT.

Anche per Oriente Occidente, il Festival di danza contemporanea di Rovereto, la mobilità sostenibile è un valore da diffondere: per artisti e ospiti sono a disposizione, fino al 12 settembre, 5 biciclette elettriche del bike sharing provinciale e.motion per gli spostamenti in città.

Personalizzate con dei copriruota a tema del festival da 2 anni detentore del marchio “Eco-eventi in Trentino”, le 5 biciclette elettriche si affiancano ad altre 10 muscolari grazie alla collaborazione con l’associazione Ruota Libera, che gestisce il servizio. Si vuole rispondere così alla richiesta di poter effettuare spostamenti sostenibili con la bicicletta da parte di numerosi artisti e ospiti della manifestazione: un piccolo ma importante segnale dell’impegno dell’amministrazione provinciale sul tema della ciclabilità urbana, estensibile anche in occasione dei grandi eventi che si svolgono sul nostro territorio.

Le bici saranno disponibili nella “riciclofficina” di Ruota Libera a Rovereto, in via Calcinari, 7

Orari:

Da martedì a venerdì: 8-12, 14-18

Solo sabato 11/9: 8.30-12

Domenica chiuso

Per altre informazioni: