RAI 1 – “ DOMENICA IN “ * FESTA DEL PAPÀ: « OSPITI, VITTORIO SGARBI – PUPO – ALBANO CON I FIGLI – NEK – FRANCESCO RENGA – CRISTIANA CIACCI (19/3 – 14.00) »

11.33 - domenica 19 marzo 2023

Domenica 19 marzo è la giornata dedicata alla Festa del papà e “Domenica In, in onda alle 14 su Rai 1 e Rai Italia e condotta da Mara Venier, avrà ospiti Vittorio Sgarbi e le figlie Evelina e Alba. Inoltre, Pupo che, oltre a ripercorrere molti momenti della sua vita privata, si esibirà insieme alla figlia Clara Ghinazzi nel nuovo singolo dal titolo Centro del mondo, accompagnato dalla sua band, con cui canterà i suoi brani più famosi. Albano Carrisi, in studio insieme ai figli Yari e Jasmine, dedicherà a tutti i papà il brano Ciao papà, scritto nel 2014 e dedicato al padre Carmelo, oltre a cantare alcuni suoi successi, accompagnato al pianoforte dal maestro Alterisio Paoletti. Grande attesa per l’arrivo in studio di Nek e Francesco Renga: l’inedita coppia artistica sarà protagonista di un lungo tour che prenderà il via con un concerto all’Arena di Verona il 5 settembre. In studio canteranno i loro brani “Fatti avanti amore” e “La tua bellezza”, oltre al nuovo singolo “L’infinito più o meno”. Ancora ricordi e nostalgia con Cristiana Ciacci, che oltre a ricordare suo papà, l’indimenticabile Little Tony, si esibirà in un duetto virtuale cantando il brano “Mai più soli”, insieme alla band Little Tony Family.