UNCEM * TUNNEL MONTE BIANCO: « RIAPERTO OGGI DOPO MESI DI LAVORI, BENE MA SERVE UNA STRATEGIA ALPINA PER I TRANSITI »

Oggi riapre il Tunnel del Monte Bianco dopo mesi di lavori. È importante, una buona notizia secondo Uncem, anche se sappiamo bene che seguiranno altri lavori, con chiusure ben più lunghe nel tempo. Occorre dunque agire in fretta e bene per ripensare tutti i collegamenti alpini. I transiti dell’Italia verso l’Europa, i legami tra Paesi. Si usino i prossimi mesi per agire con lo Stato e le Regioni. Dal Tenda alla Valle Stura, dal Frejus al Bianco, dal Sempione al Gottardo. E intervenire – come Uncem chiede da 15 anni -, con opportune investimenti, ma soprattutto strategie, per dire come le Alpi sono cerniera.