TIM * « ABBIAMO RICEVUTO UN ATTO DI CITAZIONE DA PARTE DI VIVENDI, AVANTI CON OPERAZIONE “NETCO“ »

17.52 - venerdì 15 dicembre 2023

TIM: RICEVUTO ATTO DI CITAZIONE DI VIVENDI, AVANTI CON OPERAZIONE NETCO.

TIM comunica di aver ricevuto in data odierna la notifica di un ordinario atto di citazione da parte di Vivendi, nel quale viene contestata la legittimità della delibera consiliare assunta dalla società in data 5 novembre, con cui è stata approvata la cessione della cosiddetta NetCo. Si segnala che Vivendi non ha formulato alcuna richiesta cautelare, né ha chiesto di inibire in via d’urgenza l’esecuzione della delibera e degli atti negoziali conseguenti.

Le attività previste dagli accordi con KKR finalizzate al closing dell’operazione proseguiranno, pertanto, secondo quanto previsto, senza ritardi o interruzioni. Quanto al contenuto dell’iniziativa di Vivendi (preannunciata da mesi al mercato con effetti

sull’andamento dei corsi di Borsa), si fa presente che essa si fonda su argomenti che la Società ha già analizzato in dettaglio al momento dell’approvazione dell’operazione e che un confronto prodromico, pure più volte ricercato dalla Società, avrebbe forse aiutato in una migliore comprensione della vicenda e della sua legittimità ed evitato di prolungare nel tempo un clima di incertezza ed instabilità a danno degli azionisti e degli altri stakeholders di TIM.