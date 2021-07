PD – ROMA * ORDINAMENTO PENITENZIARIO: « IL PARTITO HA INCONTRATO IL GARANTE NAZIONALE DEI DETENUTI MAURO PALMA, ED I GARANTI TERRITORIALI DI TUTTA ITALIA »

Il Partito Democratico, con la responsabile Giustizia nella segreteria nazionale senatrice Anna Rossomando, la senatrice Monica Cirinnà, responsabile del settore Diritti del partito, e il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del Gruppo al Senato, incontra oggi il garante nazionale dei detenuti Mauro Palma e i garanti territoriali di tutta Italia. Il Pd ha da subito rilanciato l’esigenza della riforma dell’ordinamento penitenziario, già avviata nella scorsa legislatura, la cui urgenza è stata ulteriormente messa in evidenza dopo i gravissimi fatti di Santa Maria Capua Vetere e la successiva visita del Presidente del Consiglio Draghi e della Ministra Cartabia nel carcere campano.

“Quello di oggi sarà il primo di una serie di incontri di confronto sul tema del carcere e dell’esecuzione della pena, che condurranno il Pd a formulare le proposte per la riforma dell’ordinamento penitenziario, in un appuntamento nazionale che si terrà dopo l’estate. Abbiamo ritenuto utile e opportuno partire ascoltando la voce dei garanti territoriali e del garante nazionale che quotidianamente monitorano la situazione detentiva in Italia. Successivamente incontreremo i rappresentanti della polizia penitenziaria, del personale educativo, i direttori delle carceri e le associazioni del mondo del volontariato per arrivare a una proposta complessiva a partire da quanto era contenuto dalla riforma del ministro Orlando nella scorsa legislatura e successivamente affossata dalla Lega” dichiarano la responsabile Giustizia, Anna Rossomando e il responsabile Sicurezza, Enrico Borghi.