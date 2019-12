VOX ITALIA – TRENTINO ALTO ADIGE * AUTONOMIE: « PRESENTATO IL MOVIMENTO POLITICO DI FUSARO E TOSCANO,  ISPIRAZIONE A VALORI DI DESTRA ED IDENTITà NAZIONALE »

Ieri si è svolta presso l’Auditorium San Giuseppe di Via Giusti 35 a Trento, la presentazione ufficiale del partito VOX ITALIA, il movimento politico di Diego Fusaro e Francesco Toscano.

Ha aperto i lavori la coordinatrice regionale Cristina Barchetti, che ha sintetizzato i punti fondamentali del programma del partito.

Ha sottolineato la specificità del partito, che si ispira a valori di destra, come l’identità nazionale, culturale e linguistica, e a idee di sinistra nella difesa delle classi lavoratrici e medie “glebalizzate” e pauperizzate dal modello di sviluppo liberista.

Si è poi soffermata sull’aspetto socialista e populista del sovranismo di Vox Italia, in contrapposizione al sedicente sovranismo liberista delle destre verdi-bluette. E’ stata rimarcata la netta distanza dal Vox spagnolo.

Ha preso poi la parola Eriprando della Torre di Valsassina, che ha evidenziato l’incompatibilità dei trattati europei con la Costituzione repubblicana; punto di riferimento fondamentale di Vox Italia per la riconquista della sovranità della nostra Nazione. Inoltre, ha sostenuto l’illegittimità delle cessioni di sovranità che sono da considerarsi reato.

È intervenuto quindi Daniele Tommasi che ha rilevato come il liberismo abbia fatto allontanare l’Uomo dalle sue radici, intese come eredità presente di una cultura e una tradizione organica e specifica, omologando tutti i popoli ad un modello unico di pensiero, di usi e di costumi.

Infine, ha parlato il referente per il Trentino Carlo Emanuele Schifano il quale ha illustrato quelle che saranno le prime battaglie politiche del movimento sul territorio tra cui la sospensione dell’l’introduzione del 5G fintantochè non ci saranno garanzie per la tutela della salute dei cittadini. Ha dichiarato come Vox Italia sia aperto al dialogo con i cittadini per affrontare le problematiche relative al territorio.

Inoltre ha annunciato l’imminente creazione del circolo cittadino di Trento di Vox Italia.

