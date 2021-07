PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * METEO – LE PREVISIONI PER I PROSSIMI GIORNI: « SI CONSIGLIA DI PREFERIRE GLI ORARI MATTUTINI PER LE ESCURSIONI IN MONTAGNA E LE ATTIVITÀ ALL’APERTO »

Meteo, le previsioni per i prossimi giorni.Si consiglia di preferire gli orari mattutini per le escursioni in montagna e le attività all’aperto.

Dopo i forti temporali di ieri, oggi la probabilità di pioggia è bassa anche se, specie in montagna, non si può escludere la possibilità di sviluppo di locali brevi rovesci o temporali che, eventualmente, tenderanno a muoversi in direzione sudest. Lo comunica Meteotrentino.

Nelle giornate di domani, sabato, e in particolare di domenica la probabilità di sviluppo di temporali al pomeriggio sera sarà nuovamente in aumento e saranno possibili fenomeni convettivi accompagnati da forti raffiche di vento e a carattere grandinigeno. In caso di sviluppo, i temporali tenderanno a muoversi abbastanza velocemente verso nordest.

La Protezione civile consiglia quindi di preferire gli orari mattutini per le escursioni in montagna e le attività all’aperto in genere. Qualora si sia sorpresi da un temporale si invita a ripararsi in un luogo chiuso o nell’autovettura.

Ulteriori indicazioni sui comportamenti da tenere in caso di temporali sono disponibili sul sito di Meteotrentino nella sezione didattica delle pubblicazioni all’indirizzo .

Si segnala infine che da lunedì pomeriggio a mercoledì mattina della prossima settimana è attualmente previsto un peggioramento del tempo con precipitazioni a tratti diffuse ed anche a carattere temporalesco intenso che potrebbero risultare abbondanti.