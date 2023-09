ON. AMBROSI (FDI) * AUTOVELOX TORRI DEL BENACO (VR): « MULTE GIÀ PAGATE, LA DECISIONE PREFETTO È RISPETTABILE MA SCONTATA (ATTENDO IL GIUDICE DI PACE) »

12.04 - venerdì 1 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“”Le multe da me ricevute relative all’autovelox di Torri del Benaco sono state da mesi già pagate, le ultime precisamente in data 30 aprile 2023, con tanto di ricevute in possesso della sottoscritta, tranne una residua minima differenza giuridicamente necessaria per tenere in piedi il ricorso, che contiamo possa venire accolto dal Giudice di Pace.

La recente decisione del prefetto di Verona – che ovviamente rispettiamo – di respingerlo in prima istanza è di fatto una non notizia e quasi una mera formalità, in quanto lo stesso Prefetto aveva autorizzato l’installazione dello strumento contestato e se avesse deciso diversamente sarebbe stato un po’ come smentire sé stesso. Non è inoltre assolutamente vero che alla sottoscritta siano stati tolti dodici punti della patente come erroneamente asserito dal sindaco di Torri del Benaco, già peraltro denunciato al Garante della Privacy per diffusione di dati personali, per giunta in gran parte non veritieri.

Con tutta evidenza, quindi, la partita vera si giocherà adesso davanti al Giudice di Pace al quale mi rivolgerò tranquillamente appena ricevuti e analizzati gli atti, confidando nella bontà delle buone ragioni mie e di tanti automobilisti. Per quanto mi riguarda, conto oggi come ieri di portare avanti la mia lotta nell’interesse soprattutto della cittadinanza, di migliaia di automobilisti vessati che hanno diritto a ottenere giustizia.

Ho intrapreso questa battaglia non certo per motivi personali ma soprattutto per la gente, per i veneti, per i trentini e per tutti gli italiani, sollevando alcune questioni sulla legittimità di un autovelox non omologato dall’ex-Mise oggi Ministero per le Imprese e made in Italy, ma solo autorizzato dal Ministero delle infrastrutture. Ho chiesto approfondimenti con una lettera e con una interrogazione ai ministeri competenti e confido che, a queste richieste, venga data risposta tecnicamente esaustiva da parte di chi ne ha la reale ed effettiva competenza”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia