CONSORZIO BIM ADIGE * ALBRECHT PLANGGER: PRESIDENTE BONTEMPELLI, « HA SVOLTO UNO STRAORDINARIO LAVORO, CHI RACCOGLIE IL TESTIMONE CONTINUI LA STRADA TRACCIATA »

11.14 - giovedì 29 settembre 2022

Il Bim dell’Adige ringrazia e saluta il deputato Albrecht Plangger, già amministratore di Federbim e profondo conoscitore del settore dei Consorzi avendo ricoperto in passato la carica di presidente del Bim di Bolzano. Non succede spesso al tempo d’oggi ringraziare un politico, deputato della Repubblica, che lascia lo scranno del palazzo. Lo fa il Presidente del Consorzio dei Comuni Bim dell’Adige Michele Bontempelli che riconosce all’On Plangger (deputato Volkspartei) l’importante lavoro svolto a favore dei Consorzi Bim e non solo.

“Negli anni ha svolto uno straordinario lavoro riservando ai Consorzi Bim italiani una particolare attenzione. Profondo conoscitore dei Bim, quale strumento prezioso per i comuni e le comunità, ha lavorato assiduamente e con tenacia a fianco della Federbim, con il nostro Presidente Gianfranco Pederzolli e con tutti noi. A chi ha raccolto il testimone chiediamo di continuare la strada tracciata con altrettanta passione e determinazione. Ad Albrecht va il nostro grazie e un arrivederci che sia un auspicio affinché il patrimonio esperienziale di cui è portatore possa non andare perduto”.