CENTRO SERVIZI CULTURALI SANTA CHIARA * “ CINEMART “: « NUOVO APPUNTAMENTO CON IL “CARAVAGGIO” DI DEREK JARMAN, ALL’AUDITORIUM MELOTTI DI ROVERETO (TN) IL 20/10 ORE 21.00 »

Secondo appuntamento all’Auditorium “Melotti” di Rovereto con la stagione di cinema 2020/2021 targata Centro Servizi Culturali S. Chiara. Martedì 20 ottobre (ore 21), Cinemart – rassegna organizzata dal Centro in collaborazione con il Nuovo Cineforum di Rovereto -, dà seguito al proprio ciclo di proiezioni con “CARAVAGGIO”, versione restaurata della pellicola del 1986 di Derek Jarman.

La pellicola è proposta in versione originale con sottotitoli, e sarà preceduto dal cortometraggio Alberto Burri, di Giovanni Carandente (1960). La serata è organizzata in collaborazione con MART – Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto.

Porto Ercole, 1610. Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, è in fin di vita. Lo accudisce sul letto di morte il servo, fedele e muto, Jerusalemme. Durante la travagliata agonia, l’artista ripensa ai momenti più importanti della propria vita, segnata da tanti eventi funesti e dolorosi. Ricorda il suo arrivo a Roma, quando era costretto a dipingere per strada e a prostituirsi e l’incontro con il cardinale Francesco Maria Del Monte, il quale gli commissiona il suo primo dipinto importante: il Martirio di San Matteo. Caravaggio, che per i suoi quadri religiosi ama usare come modelli gente di strada, rimane colpito da Ranuccio, conosciuto durante un combattimento in una taverna. Il lottatore a sua volta presenta al pittore la fidanzata Lena, che diventa anch’essa modella dell’artista. Ma tra i tre s’instaura un triangolo amoroso che porterà a conseguenze drammatiche.

