MASÈ (LA CIVICA) * REPLICA A COLLIZZOLLI (ONDA): « RIDICOLO SMINUIRE LA MIA PASSIONE PER IL MONDO VENATORIO, CERCANDO DI INDICARMI COME “RAGAZZA CALENDARIO” »

17.03 - venerdì 1 settembre 2023

Gentile direttore Franceschi,

ringrazio Aldo Collizzolli per avermi ricordato un momento così gioioso come lo scatto dell’autunno 2009 per il Calendario 2010 delle Cacciatrici. Non solo da allora, ma da sempre posso rivendicare il mio sostegno pubblico al mondo venatorio, come si può leggere anche sulla biografia pubblicata sul sito del Consiglio Provinciale, a testimonianza della mia fierezza di appartenenza del mondo della caccia. In tutti questi anni ho sempre continuato a frequentare i vari momenti associativi organizzati dal gruppo cacciatrici trentine, dalle sezioni dei cacciatori e anche delle associazioni venatorie settoriali.

Non è certo lo stratagemma di un momento, né la ricerca di pubblicità scontata nel campo venatorio e tantomeno una strategia elettorale. Si tratta piuttosto di una passione ed un modo di vivere la montagna e la natura fatto di rispetto per le tradizioni e attenzione per il territorio e certamente non è una trovata estemporanea alla ricerca di facili like, ma un sentimento profondo e sincero di vicinanza e condivisione. Inoltre tengo a far notare che la mia non era una missiva volta ad esaltare la mia appartenenza a questo mondo, ma offriva una riflessione sul significato dell’attività venatoria che non dimentichiamo non si esplica unicamente con il momento dello sparo, ma ha un valore anche e soprattutto per l’attività di presidio e salvaguardia della natura che i cacciatori vivono profondamente.

Trovo ridicolo il tentativo di sminuire il mio impegno e passione per il mondo venatorio, cercando di indicarmi come “ragazza da calendario”, perché oltre ad essere del tutto inappropriato è anche piuttosto scorretto.