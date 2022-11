PRO VITA E FAMIGLIA * ASSEGNO UNICO: «IL PARLAMENTO RICONSIDERI GLI INCENTIVI PER LE FAMIGLIE NUMEROSE »

22.42 - martedì 29 novembre 2022

Assegno Unico. Pro Vita Famiglia: Parlamento riconsideri incentivi per famiglie numerose.

«Il mancato raddoppiamento dell’assegno unico per le famiglie numerose (dal quarto figlio in poi), all’interno della Manovra di Bilancio, è una frenata che non ci aspettavamo sulle politiche familiari. Comprendiamo le difficoltà dovute alla congiuntura economica in corso, con il caro-bollette e l’incremento esponenziale dei prezzi del carburante, ma auspichiamo che il Parlamento riconsideri la questione con le dovute correzioni e integrazioni, senza lasciare indietro nessuno, nemmeno le famiglie numerose.

Ringraziamo il ministro Roccella per le sue parole rassicuranti affidate alla stampa nazionale e ci auguriamo che davvero questo possa essere soltanto l’inizio di un percorso politico e istituzionale sempre più netto verso la tutela della famiglia, delle donne e della vita nascente, combattendo così l’inverno demografico che attanaglia l’Italia». Il commento di Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia.