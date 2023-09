MATTEO SALVINI * OLIMPIADI INVERNALI MILANO – CORTINA: « TRENTO, PARTE LA RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE STAZIONE FERROVIARIA »

18.14 - martedì 26 settembre 2023

Sono stati aggiudicati la progettazione esecutiva e i lavori per la riqualificazione della stazione ferroviaria di Trento. 28 mln di euro, in parte finanziati con risorse del Fondo Olimpiadi, destinati alle opere di rifacimento del fabbricato viaggiatori, pregevole palazzo di inizio ‘900, delle aree esterne, di marciapiedi e pensiline. Oltre ad un nuovo terminal bus e alla realizzazione di ulteriori stalli per la sosta delle bici.

Obiettivo terminare i lavori entro dicembre 2025 in tempo per le Olimpiadi invernali Milano – Cortina, che vedranno Trento ospitare alcune tra le principali discipline sportive.

Il vicepremier e ministro Matteo Salvini, che sarà a Trento settimana prossima, ha espresso “soddisfazione” ed è costantemente impegnato affinché vengano rispettati i tempi di tutti i cantieri.