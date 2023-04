PAT * “IL TURISMO TRENTINO CERCA TE”: « STAGIONE ESTIVA 2023, APERTE CANDIDATURE E ISCRIZIONI AI “CAREER DAY“ »

20.06 - martedì 4 aprile 2023

“Il turismo trentino cerca te”: aperta la raccolta candidature per la stagione estiva 2023. Aperte le candidature e le iscrizioni ai Career day. Il Trentino punta anche quest’anno sulla valorizzazione della stagione turistica estiva in arrivo, sostenendo le strutture turistiche nell’importante e delicata attività di reperimento di personale e, al contempo, attraendo lavoratori qualificati.

Agenzia del Lavoro della Provincia di Trento ha lanciato l’ormai consolidata campagna dal titolo “IL TURISMO TRENTINO CERCA TE” al fine di mettere in contatto lavoratori disponibili a lavorare nel settore con gli operatori turistici (alberghi, bar, ristoranti, pizzerie, …) che sono alla ricerca di personale.

I profili ricercati per la stagione turistica 2023 spaziano dalla cucina al ricevimento, dalla sala, bar e piani al wellness.

Una risposta turistica vincente passa attraverso una buona accoglienza fatta di professionalità preparate e competenti: la campagna ha quindi l’obiettivo di mettere “la persona giusta al posto giusto”, regalando al turista che sceglie il nostro territorio, non solo una vacanza, ma una vera e propria esperienza indimenticabile.

Grazie all’iniziativa – frutto di un Protocollo di intesa tra associazioni di categoria, organizzazioni sindacali ed enti bilaterali, le aziende del settore turistico possono richiedere personale qualificato con il supporto degli operatori dedicati di Agenzia del Lavoro e delle associazioni di categoria e, i lavoratori, candidarsi per i profili più in linea con le proprie attitudini, competenze ed esperienze pregresse.

Più nello specifico, il lavoratore che si candida alla campagna entrerà a far parte di una lista di disponibilità al lavoro (“Lista turismo”) per la stagione turistica estiva 2023 e verrà segnalato dalle Associazioni di categoria del turismo e dai Centri per l’Impiego alle diverse strutture turistiche territoriali in cerca di personale. Se in linea con il profilo ricercato, il lavoratore avrà la possibilità di svolgere un colloquio conoscitivo direttamente con il datore di lavoro.

Maggiori informazioni sulle modalità di candidatura alla campagna sono disponibili sulla pagina dedicata sul sito di Agenzia del Lavoro.

I Career day e modalità di partecipazione

Oltre alla candidatura alla campagna sopra menzionata, Agenzia del Lavoro rafforza la propria proposta di incontro domanda e offerta organizzando nel mese di aprile un ciclo di eventi di reclutamento (“Career day”) realizzati sia in modalità online, che in presenza.

Si tratta di iniziative importanti – ulteriori e aggiuntive rispetto alla esclusiva candidatura alla campagna – sia per il lavoratore, sia per l’azienda, in quanto consentono a chi ricerca e chi offre lavoro di conoscersi di persona attraverso un rapporto più diretto e personale.

Lavoratori e aziende potranno iscriversi scegliendo i diversi Career day in base al profilo professionale e alla categoria di interesse.

Di seguito i Career day aperti:

Career day – 13 aprile 2023 | “TALENT DAY” pubblici esercizi dell’area della città di Trento e Rovereto

Career day online – 19 aprile 2023 | Ambito Cucina

Career day online – 20 aprile 2023 | Ambito Sala e bar

Maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione ai Career day sono disponibili sul sito di Agenzia del Lavoro.

Come richiedere personale

Gli operatori turistici possono richiedere i nominativi dei lavoratori disponibili a lavorare nel settore attraverso il proprio Centro per l’Impiego di riferimento e/o le Associazioni di categoria. Maggiori informazioni sulle modalità di richiesta personale sono fornite nella pagina dedicata sul sito di Agenzia del Lavoro.

In un’ottica di collaborazione con le Associazioni di categoria, Agenzia del Lavoro potrà attivare ulteriori servizi di scouting e campagne di comunicazione specifiche a seconda del fabbisogno di personale delle aziende.

Per maggiori informazioni

Consulta la pagina dedicata alla campagna sul sito di Agenzia del Lavoro: www.agenzialavoro.tn.it/TESTI-AVVISI/IL-TURISMO-ASSUME