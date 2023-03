CONFINDUSTRIA TRENTO * CREDITO E FISCO: « INCONTRO CON VICEPRESIDENTE ORSINI, FOCUS SU RIALZO TASSI INTERESSE E DIFFICOLTÀ ACCESSO AL CREDITO PER PMI »

07.33 - martedì 14 marzo 2023

Credito e fisco: imprese a confronto col Vicepresidente di Confindustria Orsini. La problematica del rialzo dei tassi di interesse, la difficoltà per le PMI di accedere al credito, le proposte per la riforma del fisco a livello nazionale. Sono stati questi i temi al centro del confronto tra le imprese altoatesine e trentine con il Vicepresidente di Confindustria con delega a credito, fisco e finanza, Emanuele Orsini. Assieme a Stefan Pan, delegato di Confindustria per l’Europa, questi argomenti sono stati affrontati anche da un punto di vista europeo. La visita a Bolzano è stata un’occasione per vedere da vicino quanto le imprese industriali del territorio siano all’avanguardia sui temi legati a innovazione e sostenibilità. Orsini ha prima visitato la Fiera Klimahouse, poi ha partecipato all’incontro con i Consigli di Presidenza e i Comitati della Piccola Industria di Assoimprenditori Alto Adige e Confindustria Trento ospitato presso l’azienda bolzanina Microgate Srl.

Nel colloquio con le imprese del territorio, si è discusso soprattutto dell’innalzamento dei tassi di interesse. Pur condividendo l’obiettivo di tenere sotto controllo l’inflazione, le imprese hanno espresso il timore che un aumento troppo repentino dei tassi di interesse possa mettere in difficoltà l’economia e in particolare le PMI. Rispetto alle riforme annunciate dal governo, è stata ribadita la posizione espressa dal Presidente di Confindustria Carlo Bonomi nelle scorse settimane: su temi che impattano direttamente sulla competitività come la riforma degli incentivi alle imprese, del superbonus o del fisco, è fondamentale confrontarsi col mondo produttivo per individuare soluzioni che rafforzino l’economia nel suo complesso. A livello europeo, per aumentare la competitività dell’industria, sarà essenziale abbattere le barriere amministrative e burocratiche per non frenare gli investimenti che le aziende dovranno affrontare garantendo la neutralità tecnologica per vincere le sfide della doppia transizione, digitale e ambientale. All’incontro con Orsini hanno partecipato, tra gli altri, il Presidente di Assoimprenditori Alto Adige, Heiner Oberrauch, e di Confindustria Trento, Fausto Manzana, e i rispettivi Presidenti dei Gruppi della Piccola Industria, Vinicio Biasi per Bolzano e Barbara Fedrizzi per Trento.