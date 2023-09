LISTA FUGATTI PRESIDENTE * AMMINISTRATIVE PAT: SPINELLI, « IN CAMPO FRANCO CORSO, SARÀ SENZ’ALTRO UTILISSIMO AL NOSTRO PROGETTO »

20.25 - venerdì 22 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Franco Corso, ingegnere, sarà in campo con la lista Fugatti Presidente- Classe 1955, uno dei primi bambini maschi nati all’Ospedale di Cavalese, dopo le scuole medie si trasferisce prima a Brescia e poi a Padova dove si laurea in ingegneria. Tornato fra le sue amate montagne, dove può svolgere la sua attività di direttore degli impianti a fune nella bassa Val di Fassa, sposa Cristina, con cui crescerà Margherita e Mariachiara. Nella sua vita è sempre stato accompagnato da un amico fedele a quattro zampe che oggi si chiama Gin.

Sempre dedito allo sport, fa parte del direttivo del calcio prima, dell’Hockey Fiemme poi. Trascorse le esperienze nello sport, decide di proporsi nuovi obiettivi e di entrare nella politica della coerenza, dell’onestà, dell’uguaglianza e della trasparenza, appoggia liste civiche nel comune di Cavalese, fino a candidarsi in prima persona come sindaco nel maggio del 2010, e ricopre la carica di capogruppo della minoranza per nove anni. La passione per la politica lo porta nel 2018 a diventare regolano di Cavalese nella Magnifica Comunità di Fiemme. Ora scende in campo alle prossime provinciali per il bene delle nostre Valli, per l’Ospedale di Cavalese: “Spero in una politica del fare e meno del chiacchierare, ritornando al rispetto anche di chi la pensa diversamente”, dichiara.

“Benvenuto Franco, un tecnico del tuo livello, uomo di comunità, sarà senz’altro utilissimo al nostro progetto”, afferma Achille Spinelli, Segretario e Capolista della Lista Fugatti Presidente.