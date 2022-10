CIRCOSCRIZIONE RAVINA-ROMAGNANO (TN) * VIOLENZA CONTRO LE DONNE: « “SE TI CAPITA CHE”, INCONTRO CON GLI AUTORI PINO LOPERFIDO – LUCIANA GRILLO – ELENA BAIGUERA BELTRAMI (VENERDÌ 7/10) »

07.39 - mercoledì 05 ottobre 2022

“Se ti capita che …” qualcuno ti chiede di dare un tuo contributo sul tema della violenza contro le donne, sei pronto? Oppure pronta? Perché occorrerà calarsi dentro un magma sociale che coinvolge aspetti delicatissimi e controversi della vita di coppia e della sorte di molti minori. Ti sentirai a disagio, perché da uomo sai che la cultura della sopraffazione e della violenza non ti appartiene, ma appartiene alla specie umana che rappresenti, ossia il genere maschile? Avvertirai l’importanza di parlarne in quanto donna, ma hai qualche remora, perché sai che ne sarai emotivamente coinvolta? Oppure sarai legittimamente motivata, perché il fenomeno riguarda il tuo mondo, il tuo vissuto, il tuo impegno sociale e culturale.

Tre figure in ambito culturale e della comunicazione si confronteranno sul tema della violenza di genere con un primo focus, che prende spunto dal libro “No non avere paura” edito da Curcu e Genovese (oggi Athesia) pubblicato grazie ad un bando del comune di Trento, con la partecipazione di 33 autori.

Saranno infatti Pino Loperfido, direttore del mensile Trentino Mese e autore, Luciana Grillo editorialista e autrice, ed Elena Baiguera Beltrami giornalista e autrice esordiente, venerdì 7 ottobre, alle 20,30 alla Sala Consiglio del teatro Demattè di Ravina di Trento, a raccontare quale è stato il loro rapporto con questo tema.

L’incontro di venerdì prossimo, programmato all’interno della rassegna “ALLA LUCE DEL GIORNO, 5 marzo- 25 novembre 2022” (progetto di comunicazione, educazione e formazione ideato dalla Circoscrizione di Ravina e Romagnano) si intitola appunto “Se ti capita che…”.

Dopo la breve introduzione sul tema della violenza da parte dei relatori, la presentazione di due volumi pubblicati di recente che descrivono l’ambito femminile con diverse declinazioni, “La manutenzione dell’Universo” di Pino Loperfido e “Corrispondenze” di Elena Baiguera Beltrami.

Un tuffo nel passato remoto con Loperfido e in un passato più prossimo con Baiguera Beltrami, per affrontare questa volta da una angolatura squisitamente letteraria, la figura femminile calata nella propria epoca, nel tessuto sociale di riferimento, nella rappresentazione del proprio ruolo, dei propri sentimenti e della propria condizione rispetto al contesto nel quale vive.

“SE TI CAPITA CHE”

Venerdì 7 ottobre

Ore 20.30

presso

Sala Consiglio Belvedere – Centro Dematté Via Belvedere, 7 a Ravina di Trento