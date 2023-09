DIVINA (ALTERNATIVA POPOLARE) * INCONTRO CON “RETE CLIMATICA TRENTINA“: « FOCUS SU SOSTENIBILITÀ – INFRASTRUTTURE – UTILIZZO BIOMASSE »

20.18 - venerdì 22 settembre 2023

Sergio Divina ha incontrato oggi pomeriggio Rete Climatica Trentina. «La lotta ai cambiamenti climatici dev’essere la lente attraverso cui attuare ogni politica lungimirante, non soltanto un punto effimero del programma»: con queste parole Sergio Divina ha accolto oggi pomeriggio l’appello di Rete Climatica Trentina, incontrandone tre rappresentanti. Si tratta di un gruppo informale, frutto di un percorso partecipativo che ha coinvolto negli ultimi mesi circa 40 realtà associative e più di 300 ragazzi under 35 dislocati sul territorio provinciale, allo scopo di elaborare delle raccomandazioni politiche da proporre ai candidati interessati, in tema di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.

Il manifesto proposto da Rete Climatica Trentina consta di venti pagine, «con l’obiettivo – hanno spiegato i ragazzi – di coinvolgere tutte le parti politiche in vista delle elezioni 2023, avviando un processo di dialogo strutturato e sinergico». Molti i temi sul tavolo, dalla sostenibilità delle infrastrutture, alla transizione ecologica della mobilità, passando per l’utilizzo delle biomasse e la riduzione dell’impatto ambientale di attività antropiche quali l’agricoltura e il turismo.

«Le raccomandazioni formulate da Rete Climatica Trentina hanno tutto il mio plauso. – ha commentato Divina – Si tratta di un documento prezioso al quale occorre fare spazio non soltanto nei programmi politici ma all’interno dell’intero processo decisionale che attende la futura giunta. Da parte mia l’apertura non manca»