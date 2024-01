BIKE FESTIVAL RIVA DEL GARDA (TN) * “NEW DEAL”« “AWARD 2024“, PREMIATE LE MIGLIORI BICI DELLA STAGIONE »

10.20 - lunedì 29 gennaio 2024

Prima di ogni altra cosa, Bike Festival Riva del Garda è una grande vetrina, una straordinaria opportunità per le aziende del settore off-road di dare luce ai propri prodotti nel momento clou dell’anno, ovvero all’apertura della stagione. Anno dopo anno, il Bike Festival Riva del Garda ha attratto decine di migliaia di appassionati tanto da essere riconosciuto come un’importante piattaforma per le tendenze e le innovazioni nel settore della bicicletta. Qui gli espositori hanno l’opportunità di presentare le novità a un vasto pubblico internazionale e di incontrare biker votati alla montagna così come ciclisti affascinati dal gravel, ma anche giornalisti e operatori del settore.

Un nuovo premio per le migliori biciclette

Ecco perché con il “new deal” dell’evento gli organizzatori di Bike Festival Riva del Garda hanno deciso di introdurre, in vista dell’edizione 2024, un’importante novità: il Bike Festival Award. Un riconoscimento che premia le bici più importanti delle categorie MTB Front, MTB Full, eMTB e Gravel, e per ogni gruppo le aziende potranno candidare le proprie proposte che verranno valutate da una giuria indipendente di esperti.

A partire da febbraio le aziende espositrici potranno sottoporre all’organizzazione di Bike Festival Riva del Garda le proprie scelte, in attesa che i giurati selezionino le migliori come “nomination” Bike Festival Award 2024. Le quattro bici vincitrici verranno comunicate giovedì 2 maggio, giorno di apertura di Bike Festival Riva del Garda, e i visitatori dell’expo vedranno in vetrina il “poker” di biciclette più innovative del momento. L’introduzione di questo riconoscimento sottolinea l’impegno del Festival verso l’eccellenza e l’innovazione nell’industria e dimostra il suo grande impatto sul settore nel suo complesso.