PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * OLIMPIADI TOKYO: FAILONI, « CONGRATULAZIONI A NADIA BATTOCLETTI, PER LA GRANDE PRESTAZIONE CHE LA PORTA ALLA FINALE NEI CINQUEMILA »

L’assessore Failoni: “Il Trentino orgoglioso dei suoi atleti”. “Congratulazioni a Nadia Battocletti per la grande prestazione che la porta alla finale olimpica nei cinquemila e le ha fatto battere il suo primato personale. Anche nella finale continueremo a fare il tifo per lei che, così giovane, con la gara di oggi ha già raggiunto un risultato storico. Il Trentino è orgoglioso di lei e anche di Yeman Crippa che si è cimentato oggi in una finale dei diecimila estremamente competitiva, confrontandosi con atleti di altissimo livello”. Questo il commento dell’assessore provinciale allo sport Roberto Failoni dopo le due gare di atletica che alle Olimpiadi di Tokyo hanno visto oggi protagonisti i due sportivi trentini.