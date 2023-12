SAT – SOCIETÀ ALPINISTI TRIDENTINI / CLES (TN) * “RIFUGIO ALPINO PELLER“: « RICERCA NUOVO GESTORE, DOMANDE ENTRO IL 7/01/2024 »

09.49 - venerdì 1 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

La SAT Sezione di Cles – APS intende affidare ad una nuova gestione il Rifugio alpino Peller. Descrizione generale. Il Rifugio Peller (mt. 2022) è posto nella parte più settentrionale del Gruppo di Brenta; queste ultime propaggini della catena risultano ancora relativamente poco conosciute e solamente in questi ultimi anni riscoperte grazie ad una più comoda accessibilità alla località “Lago Durigal” da dove iniziano e si diramano parecchi itinerari escursionistici ed alcuni alpinistici che conducono nel cuore del Brenta. Inoltre da qualche anno il vicino Pian de la Nana, vasto altopiano di praterie alpine interessante dal punto di vista botanico-naturalistico, ha ospitato diversi eventi dei Suoni delle Dolomiti. Dall’elevazione dove si trova il rifugio si gode una vista che va dal basso Trentino passando per le cime del gruppo del Lagorai, alle zone Dolomitiche arrivando fino all’ Alto Adige senza dimenticare il gruppo Ortles Cevedale mentre in primo piano si estende la Val di Non. Posto in questo particolare contesto il rifugio risulta un ottimo punto di appoggio e ristoro per le escursioni a piedi e le attraversate in mountain bike verso la val di Sole. Dotato di confortevoli stanze ed una camerata dispone di 38 posti letto e ampia sala pranzo e nei periodi di chiusura è fruibile la costruzione adiacente che funge da bivacco e ricovero generatore e magazzino.

Chi fosse interessato a richiederne la gestione deve inviare domanda all’indirizzo e-mail: info@satcles.it corredata da:

Dati personali: si prega di compilare e controfirmare la “Scheda A”;

Documentazione così come richiesta nella “Scheda B” – ATTENZIONE: in merito alla “Scheda B” si precisa che è un riassunto della documentazione che dovrà essere allegata alla presente domanda ma non sostituisce i documenti richiesti.

Importante: è necessario fornire un numero di telefono cellulare e un indirizzo e-mail valido (ATTENZIONE: le comunicazioni successive verranno inviate esclusivamente all’e-mail indicata).

La domanda completa di quanto sopra deve pervenire entro le ore 24.00 (ventiquattro) di domenica 7 gennaio 2024.

Comunicazioni posteriori a questo termine o incomplete non saranno considerate.

Si evidenzia come tra i requisiti soggettivi, il futuro gestore del rifugio, debba inderogabilmente possedere conoscenza del territorio, delle vie di accesso al rifugio ed ai rifugi limitrofi nonché la capacità di apprestare, eventuali, necessarie azioni di primo soccorso, requisiti richiesti dalle norme Provinciali.

Apposita Commissione istituita da SAT vaglierà gli allegati e i documenti prodotti e sceglierà i candidati ritenuti idonei a condurre questa importante struttura della SAT.

Ai candidati, risultati idonei in questa prima fase, verrà inviato:

Fac-simile di contratto tipo, al fine di una sua consapevole valutazione economico-contrattuale. Il contratto con alcuni termini definiti in fase successiva, regolerà i rapporti tra la scrivente SAT ed il nuovo gestore.

Planimetria e dati informativi sul rifugio.

Importo minimo del canone di locazione richiesto da SAT.

A seguito della valutazione della documentazione fornita, se ritenuto congruo il canone richiesto, condivisi i termini di contratto, preso atto delle caratteristiche del rifugio, il candidato dovrà dare assenso a proseguire il confronto concorrenziale a mezzo mail a info@satcles.it

La documentazione inviata verrà trattenuta e archiviata da SAT.

Per informazioni i riferimenti sono:

Franco Battisti (329 7256380)

Alberto Albertini (335 1370963)

E-mail: info@satcles.it

Scheda descrittiva

RIFUGIO ALPINO PELLER, sito in Località Monte Peller – Comune di Cles – identificato tavolarmente in C.C. Cles – P.T. 1793 II – p.ed. 1263, censito nel Catasto Fabbricati come segue C.C. 106, Particella edificiale 1263, Foglio 21, Categoria A/11, Classe 1, Consistenza 18,5 vani, Superficie 440 mq.

Il compendio immobiliare di cui sopra è inoltre servito da impianti e servizi di acqua potabile (e segnatamente mediante cisterne di accumulo, tubazioni, condotte e diritto di emungitura da sorgente pubblica adiacente giusta concessione n° c/9212 “Derivazione idrica per uso consumo umano”, intestata alla S.A.T.) e di energia elettrica derivante da generatore diesel, presente anche impianto fotovoltaico con batteria di accumulo.

Smaltimento acque nere tramite vasche Imhoff (pulizia a carico gestore). Presente anche disoliatore per cucina, serbatoio GPL con contratto di comodato con Gabogas.

Accessi

Da Cles per strada carrozzabile asfaltata e in parte cementata, 17 Km; a piedi per sentiero 313 da loc. Bersaglio (ore 3); da Malè per sentiero 308 per rif. Mezol e malga Clesera (ore 3).

Itinerari raccomandati

La cima del monte Peller 2320 mt. è raggiungibile da Nord partendo dal rifugio in circa 1 ora, con brevi tratti attrezzati che rendono più agevole la salita. Un facile itinerario della durata di circa 3 ore consente di girare attorno al monte Peller: partendo dal rifugio ci si dirige verso malga Clesera da dove con il sentiero 308 e quindi il 305 si costeggia il lago delle Salare e si sale al passo che immette nell’altopiano della Nana e con il sentiero 336 in direzione Nord-est si raggiunge malga Tassulla e si ritorna al rifugio. Le sponde del lago di Tovel 1170 mt si possono raggiungere passando per malga Tassulla 2090 mt, quindi per il sentiero 311 al passo di val Formiga 2072 mt e scendendo a malga Tuena 1740 mt da dove si prosegue lungo il sentiero 309 (ore 3).

La traversata dal rifugio Peller fino al rifugio Graffer al Grostè 2261 mt, lungo il sentiero delle Palete è un itinerario molto panoramico con un breve tratto attrezzato, da considerarsi comunque adatto ad escursionisti esperti ed allenati (sentt. 306 e 301; ore 7); un’alternativa è il sentiero Costanzi, che dopo aver percorso il Pian de la Nana, passando per il Sasso Rosso e il passo di Pracastron, attraversa in cresta lo spartiacque tra val di Tovel e val di Sole; raggiunge il bivacco Bonvecchio e scendendo si possono raggiungere la val di Tovel dalla val de le Glare, oppure la piana di Passo Campo Carlo Magno per la malga Mondifrà, o ancora proseguendo il rifugio Graffer o il rifugio Stoppani. Itinerario molto lungo (9/12 ore) con numerosi tratti ben attrezzati, adatto ad escursionisti esperti, attrezzati ed allenati.