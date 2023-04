PIWI TRENTINO * “VINI DI MONTAGNA“ – “ASSAGGI RESISTENTI“: « DUE GLI APPUNTAMENTI A PALAZZO ROCCABRUNA – TRENTO (29/4 ORE 15.00 E 17.00)

10.16 - lunedì 24 aprile 2023

“Vini di montagna: visioni del futuro e assaggi resistenti: alla scoperta dei vini PIWI”. In occasione del Trento Film Festival, in particolare all’interno della Rassegna ‘Vini di Montagna’, il 29 aprile presso Palazzo Roccabruna si svolgeranno due appuntamenti di grande attualità ed interesse. Alle ore 15 si terrà il seminario dal titolo “Vini di montagna: visioni del futuro” organizzato da Piwi Trentino in collaborazione con l’Enoteca provinciale del Trentino. Le aree montane e di versante sono da sempre terreni privilegiati per la viticoltura: ai tempi del climate change, l’attenzione verso questi territori aumenta.

Grazie al contributo di diversi esperti, verrà proposta una riflessione per capire e affrontare le nuove sfide della viticoltura di montagna. Parleremo delle prospettive delle varietà PIWI e dell’innovazione genetica della vite con il Prof. Marco Stefanini della Fondazione Mach.

La dott.ssa Rosa Roncador del CTPRK con un approccio multidisciplinare racconterà il legame tra territorio e vino, mentre l’architetto Giorgio Tecilla illustrerà le caratteristiche del paesaggio trentino e di come la viticoltura possa essere una risorsa a livello di gestione ambientale. Infine, interverrà la dott.ssa Aline Vierin del CERVIM, la quale presenterà le numerose esperienze virtuose di viticoltura eroica di montagna. Il seminario sarà moderato da Nereo Pederzolli.

A seguire, alle ore 17, ci saranno dei banchi d’assaggio per scoprire le nuove varietà ‘PIWI’, resistenti alle malattie fungine, che consentono di ridurre l’uso di prodotti chimici, mantenere il paesaggio vitato delle aree di versante, garantire sostenibilità ambientale, economica e sociale. I banchi d’assaggio saranno allestiti nelle splendide sale di Palazzo Roccabruna, dove alcune cantine regionali metteranno in degustazione le migliori espressioni dei vini ottenute da queste nuove varietà.