ON. URZÌ (FDI) * ” IL TRENTINO VINCENTE ” « AL VIA LA CAMPAGNA ELETTORALE, CON GIORGIA MELONI – TRENTO DOMENICA 24/9 ORE 10.00 / SALA COOPERAZIONE »

16.43 - venerdì 22 settembre 2023

Il Trentino vincente, ora il pragmatismo ed il metodo del fare indicato da Giorgia Meloni anche al governo della provincia autonoma di Trento.

Domenica la classe dirigente di Fratelli d’Italia e la lista dei candidati si radunano a Trento per indicare la strada che giorno dopo giorno si sta tracciando: aumentano gli avversari e chi maligna, “ed è proprio per questo che sappiamo essere sulla strada giusta e la percorreremo sino in fondo perché ci siamo dati un obiettivo e lo rispetteremo, imprimere in Trentino la svolta e lasciare il segno del nostro passaggio al fianco di una coalizione ampia e che per questo ha bisogno di riferimenti solidi quali noi siamo anche al governo del Paese, la più ampia garanzia per la nostra autonomia”, ha ribadito il coordinatore regionale di FdI On. Alessandro Urzì.

La kermesse elettorale di FdI si terrà con inizio poco dopo le 9 domenica 24 settembre presso la sala Incooperazione in via Segantini 10 a Trento.

Presente per le conclusioni il sottosegretario al Ministero dell’agricoltura e sovranità alimentare sen. Patrizio La Pietra.

E alle 11 collegamento in diretta con la presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, in diretta con tante piazze d’Italia contemporaneamente, dove si celebrerà il primo anno dalla vittoria elettorale e di governo, che in Trentino si declinerà in chiave locale come inizio della campagna elettorale verso le elezioni del 22 ottobre in cui Fratelli d’Italia intende portare l’impronta del buon governo di Giorgia Meloni anche nel cuore delle più speciali fra le autonomie speciali, quelle di Trento e di Bolzano, anche in una chiave regionale.

La stampa è invitata dalle ore 10 per le relazioni finali prima dell’intervento di Giorgia Meloni che si rivolgerà a tutta Italia ma che avrà la possibilità dalla sua postazione di interfacciarsi con tutte le sedi locali e quindi anche con quella trentina.