MUSE – TRENTO * “NATURA MATTA“: « APERTURA STRAORDINARIA PER L’EVENTO DI CARNEVALE PIÙ COLORATO DELL’ANNO, TRA SCIENZA – ARTE – NATURA (20/2 – ORE 14.00)

16.52 - lunedì 13 febbraio 2023

NATURA MATTA. Carnevale al MUSE. Apertura straordinaria: lunedì 20 febbraio 2023. Dalle 14 alle 18, attività legate al Carnevale

Attività comprese nel biglietto d’ingresso MUSE. Prenotazione su Ticketlandia.

Apertura straordinaria, lunedì 20 febbraio 2023, per l’evento di carnevale più colorato dell’anno. Al MUSE arriva “Natura matta”, un pomeriggio di laboratori e attività tra scienza, arte e natura per imparare a costruire originali copricapi e maschere e scoprire gli stratagemmi più curiosi che gli animali mettono in campo per mimetizzarsi o, al contrario, attirare l’attenzione. Tutte le attività sono comprese nel biglietto d’ingresso al museo, con prenotazione su Ticketlandia. Chi viene in maschera riceverà una sorpresa: un piccolo omaggio e un buono sconto al MUSE Shop.

IL PROGRAMMA

My Handimals

Ore 14.30, 15.30, 16.30

Laboratorio che unisce arte e natura: le nostre mani diventano la base su cui disegnare diversi animali. Le dita possono diventare le zampe e la proboscide di un elefante oppure la coda di un pavone.

Le curiose creature di Madame Colour

Ore 15.00, 16.30

Scoprire, creare, sognare. Tra colori e forme di animali reali e fantastici le/i bambine/i inventano nuove creature curiose grazie a diverse tecniche artistiche.

Animali reali e immaginati

Ore 15.00, 16.30

A Carnevale si piò diventare il proprio animale preferito, ma non solo: creare con l’immaginazione un animale fantastico e unico, da portare sempre con te.

Stratagemmi d’artista

Ore 15.00, 16.30

I colori affasciano l’Umanità da sempre, anche nella preistoria i nostri antenati realizzavano delle bellissime opere d’arte dentro le grotte. Scopriamo come sono stati in grado di creare delle illusioni per rappresentare al meglio la natura.

La fabbrica delle maschere

Dalle 14.00 alle 18.00

Creare maschere con la carta assemblando gli elementi a proprio piacimento per diventare un animale, una pianta o un supereroe-animale-pianta!

Cappelli matti

Ore 14.45, 15.45, 16.45

Un costume di carnevale deve sempre avere un cappello, meglio ancora se un po’ matto. Con carta, colori e fantasia creiamo dei cappelli ispirati alle forme della natura.

A cura di Studio d’Arte Andromeda.