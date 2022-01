ITAS MUTUA E GRUPPO VHV * COOPERAZIONE: « VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG ACQUISIRÀ IL 91,1% DI ASSICURATRICE VAL PIAVE SPA, CON SEDE IN BELLUNO »

11:15 - 19/01/2022

VHV Allgemeine Versicherung AG, Hannover, una società del Gruppo VHV, e l’italiana ITAS Mutua, Trento, intensificano la loro pluriennale cooperazione nell’assicurazione dei rami “property”. Come annunciato, le due compagnie hanno concordato che VHV acquisirà il 91,1% di Assicuratrice Val Piave SpA con sede in Belluno, controllata di ITAS.

L’acquisizione, i cui aspetti economici rimangono riservati, è soggetta all’approvazione delle autorità italiane. La chiusura dell’operazione è prevista per la primavera del 2022.

Assicuratrice Val Piave fu fondata negli anni ’60 come società di mutua assicurazione su iniziativa di alcuni imprenditori che decisero di consorziarsi per assicurare i mezzi degli autotrasportatori e delle imprese edili dedite alla costruzione di importanti opere di ingegneria idraulica nelle Dolomiti. Nel 1998 fu trasformata in società per azioni (SpA: Società per Azioni per Azioni). Il capitale è detenuto per il 91,1% dal Gruppo ITAS Assicurazioni. Il restante 8,9% è detenuto da azionisti di minoranza. Assicuratrice Val Piave è particolarmente attiva nei rami auto e nei rischi legati alla casa, alla famiglia e all’assicurazione contro gli infortuni. Serve circa 64 mila clienti nel nord Italia. La società opera con una sostenuta redditività e nel 2020 ha raggiunto premi lordi contabilizzati per €36 milioni e un volume di attivi pari a circa €100 milioni.

Da diversi anni il Gruppo VHV sta implementando il suo posizionamento strategico come assicuratore edile specializzato a livello europeo con l’obiettivo di una maggiore diversificazione dei suoi mercati e del suo portafoglio, e in futuro raggrupperà le sue attività notevolmente ampliate al di fuori della Germania nella sua nuova divisione VHV International. La sua comprovata esperienza nei rami property, responsabilità civile, infortuni e rischi tecnologici nonché le sue radici nel segmento delle costruzioni costituiscono la base di questa espansione. Oltre alle attività di successo in Austria e Turchia, anche lì con un focus sui rischi legati alle costruzioni, ha seguito nel 2021 la Francia con la creazione di una filiale. Il volume d’affari (GWP) del Gruppo VHV è pari a 3.500 milioni nel 2020.

I molti anni di proficua collaborazione con ITAS e la possibilità di acquisire Assicuratrice Val Piave offrono a VHV l’opportunità di espandere molto più rapidamente la sua attività in Italia e di posizionarsi come assicuratore specializzato nel settore delle costruzioni nel mercato del nord Italia. La denominazione della società sarà mantenuta e l’attività esistente di Val Piave sarà proseguita.

ITAS continuerà a svolgere un ruolo nella gestione dell’azienda bellunese, anche per garantire la piena continuità operativa della stessa.

Con la vendita di Assicuratrice Val Piave al Gruppo VHV e il conseguente sviluppo di importanti sinergie industriali, ITAS Mutua rafforza le sue opzioni strategiche per la copertura dei rischi nel settore corporate e pubblico. La partnership tra ITAS e VHV renderà inoltre il marchio ITAS ancora più attraente per le reti di broker, che potranno beneficiare di un’offerta ancora più completa e qualificata.

VHV è uno dei maggiori assicuratori tedeschi nei rami auto e responsabilità civile e vanta un’expertise nell’industria delle costruzioni. La filosofia del prodotto è: “benefici superiori alla media ad un prezzo accessibile”. VHV è stata fondata nel 1919 come organizzazione di mutuo soccorso da imprenditori edili per imprenditori edili. Ancora oggi la società madre, VHV Vereinigte Hannoversche Versicherung, è una mutua. VHV si è specializzata nel canale di distribuzione con broker e agenti indipendenti. L’agenzia di rating internazionale Standard & Poor’s (S&P) valuta VHV Allgemeine Versicherung AG A+ con un outlook positivo.

ITAS Mutua è la compagnia assicurativa più antica d’Italia. Fondata nei territori dell‘allora Tirolo nel 1821, oggi mantiene la sede centrale a Trento, ma è presente su quasi tutto il territorio nazionale con una capillare rete di agenzie e con due sedi secondarie a Milano e a Genova. Specializzata da sempre nelle coperture dei danni da incendio ed altri elementi naturali, nonché nelle altre coperture dei rischi retail in ambito danni, è tra i leader di mercato nella gestione dei rischi legati all’agricoltura, all’ambito previdenza e del welfare più in generale.

Il volume d’affari complessivo del Gruppo ITAS è pari a 1.400 milioni (bilancio 2020).

L’agenzia Fitch valuta ITAS con un rating BBB con un outlook stabile.

Particolarmente dinamica nello sviluppo tecnologico con soluzioni all’avanguardia in ambito gestionale, è innovativa anche nella gamma di prodotto.