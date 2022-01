CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * CONFERENZA CAPIGRUPPO: « RIPRESI I LAVORI PER ARRIVARE AL VOTO SUL DDL 114/XVI DI GIUNTA, DEGASPERI RITIRA 140 PROPOSTE DI ODG »

10:54 - 19/01/2022

Il Consiglio provinciale ha ripreso i lavori con la prospettiva di arrivare rapidamente al voto sul ddl 114/XVI di Giunta. Lo rende possibile l’accordo intervenuto tra esecutivo e opposizione, come poco fa il presidente Walter Kaswalder ha fatto sapere in Conferenza dei capigruppo. Filippo Degasperi ritira ben 140 proposte di ordine del giorno pendenti sul ddl 114/XVI, in forza del via libera (con pochi emendamenti) al suo ddl in materia di scuola, testo che figura al successivo ordine del giorno di questa tornata di lavori d’aula.

E’ assente però l’assessore all’istruzione Mirko Bisesti, per cui la trattazione di questo disegno di legge potrebbe slittare, così come l’assenza di Vanessa Masè potrebbe spostare ad altra seduta consiliare il tema delle preferenze elettorali di genere.

Alla capigruppo il vicepresidente della Provincia, Mario Tonina, ha poi annunciato che venerdì la Giunta intende approvare un proprio disegno di legge in materia fiscale. Si tratta di adeguare lo scaglione più alto di reddito ai fini dell’addizionale Irpef, in seguito alla revisione della materia operata a livello nazionale; e di prorogare a tutto il 2022 le agevolazioni Imis per le cooperative sociali e le Onlus. Il ddl dovrebbe essere discusso e votato in Consiglio nella tornata di marzo.