TRENTINO SVILUPPO S.P.A – TRENTINO MARKETING S.R.L * FESTIVAL ECONOMIA 2022: « REGIA E RIPRESE VIDEO, L’IMPORTO A BASE D’ASTA AMMONTA AD 95 MILA EURO » (PDF BANDO)

7.07 - martedì 8 marzo 2022

Avviso esplorativo per indagine di mercato Propedeutica all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 21 L.P. 23/1990 e, per quanto applicabile, dell’art. 36, comma 2, lett. B), del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata all’affidamento del servizio di regia e riprese video, noleggio delle apparecchiature accessorie e relativa assistenza tecnica in occasione del Festival dell’Economia che si terrà a Trento dal 2 al 5 giugno 2022.

Si rende noto che la Società Trentino Marketing S.r.l., in nome e per conto di Trentino Sviluppo S.p.A, nell’ambito della propria attività di promozione del territorio trentino in Italia e all’estero, intende procedere – ai sensi dell’art. 21 L.P. 23/1990 e, per quanto applicabile, dell’art. 36, comma 2, lett. B) D.Lgs. 50/2016 – all’affidamento del servizio di regia e riprese video, noleggio delle apparecchiature accessorie e relativa assistenza tecnica in occasione del Festival dell’Economia. Ai fini dell’individuazione del soggetto affidatario, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, si richiede agli interessati di presentare formale manifestazione di interesse, per essere invitati a presentare la propria offerta secondo le modalità di seguito illustrate.

I soggetti interessati possono segnalare il loro interesse a partecipare alla suddetta procedura negoziata entro le ore 12.00 del giorno 21 marzo 2022, solo nelle modalità di seguito specificate.

1) Stazione appaltante: Trentino Sviluppo S.p.A. con sede in 38068 Rovereto (TN), via Zeni, 8, iscritta al Registro delle Imprese di Trento con Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione 00123240228, Capitale Sociale 200.000.000,00 Euro, con unico azionista, la Provincia autonoma di Trento, tel. 0464 443111, fax 0464 443112, indirizzo posta elettronica info@trentinosviluppo.it.

2) Responsabile Unico del Procedimento: dott. Nicola Polito

3) Oggetto: oggetto del presente avviso esplorativo è l’individuazione di soggetti idonei ed interessati ad essere invitati alla procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento del servizio di regia e riprese video, noleggio delle apparecchiature accessorie e relativa assistenza tecnica in occasione del Festival dell’Economia che si terrà a Trento dal 2 al 5 giugno 2022. In particolare il soggetto sarà chiamato a svolgere le seguenti attività:

– gestire la ricezione/trasmissione dell’audio proveniente/verso altro service (per esempio videoconferenza) e la sua diffusione nella sala dove vengono fatte le riprese con la possibilità di inserire nella trasmissione materiale proveniente da fonti esterne;

– Dovrà essere possibile gestire, separatamente dal video, l’audio (master) da utilizzare per la produzione dello streaming; – In caso di presenza di relatori stranieri è necessario avere un file singolo con l’italiano e un file singolo con l’inglese;

– nelle giornate che precedono l’inizio del Festival provvedere al cablaggio di tutti i luoghi interessati dal servizio di riprese video, secondo una tempistica concordata con l’organizzazione del Festival;

– provvedere in tempo utile, per ciascuna delle regie e per ogni luogo, ad assegnare e codificare, nonché testare gli apparati di trasmissione in fibra ottica; – provvedere a propria cura e spese a mettere a disposizione la piattaforma di videoconferenza da concordare con l’organizzazione del Festival;

– provvedere a propria cura e spese alla messa a disposizione di un sistema encoder e delle connessioni A/V tra ogni apparato e la consegna del segnale SDI verso l’encoder e verso la “regia di sala”; – mettere a disposizione il personale tecnico necessario per garantire il corretto adempimento delle prestazioni.

4) Condizioni di svolgimento dell’incarico: l’incarico avrà una durata a partire dalla sottoscrizione del contratto e temine alla conclusione delle operazioni di smontaggio del Festival dell’Economia.

5) Procedura di gara: trattasi di trattativa privata, ai sensi dell’art. 21 L.P. 23/1990 e, per quanto applicabile, dell’art. 36, comma 2, lett. B) D.Lgs. 50/2016, previa indagine di mercato. La Stazione appaltante procederà ad inviare la lettera di invito a partecipare alla procedura negoziata (R.d.O) tramite il sistema MePat – Mercurio a tutti coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse e siano in possesso dei requisiti richiesti.

6) Importo a base d’asta: l’importo a base d’asta ammonta ad Euro 95.000,00 (novantacinquemila/00) IVA esclusa di cui Euro 118,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Il costo della manodopera è stimato in Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00).

7) Criterio di aggiudicazione: nell’ambito della conseguente procedura negoziata, la fornitura in oggetto sarà aggiudicata mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s. m. i e ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016.

8) Forma giuridica dei soggetti ammessi alla procedura: sono ammessi a presentare la manifestazione d’interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016.

9) Requisiti di partecipazione per manifestazione di interesse: per partecipare all’indagine di mercato i soggetti devono presentare una “Manifestazione di Interesse”, utilizzando preferibilmente il fac-simile sub “Allegato 1” e devono contestualmente dichiarare di possedere i requisiti evidenziati nel presente avviso. Nello specifico per poter soddisfare i requisiti indispensabili a partecipare all’eventuale e conseguente procedura di gara i concorrenti devono:

a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica amministrazione, e pertanto, di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs n. 50/2016;

b) essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale, ai sensi dell’art. 83 comma 1, lettera c) del D.lgs n. 50/2016, di seguito specificati: – aver realizzato a regola d’arte, direttamente ed in proprio, negli ultimi 3 anni ossia nei trentasei mesi antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso esplorativo servizi analoghi di importo complessivo non inferiore ad Euro 190.000,00, al netto dell’I.V.A., tra cui un singolo contratto di importo non inferiore ad Euro 70.000,00 al netto dell’I.V.A. Per servizi analoghi si intendono servizi di regia e riprese video, noleggio delle apparecchiature accessorie e relativa assistenza tecnica.

c) essere abilitati al MePat per il bando “Servizi organizzazione eventi” e aver caricato almeno un prodotto nella categoria merceologica “servizi audio/video e tecnici per eventi” pena l’impossibilità di essere invitati. Per ulteriori informazioni si invita a visitare il sito www.mercurio.provincia.tn.it.

10) Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse: i soggetti interessati devono far pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21 marzo 2022, la lettera di manifestazione di interesse, attestante il possesso dei prescritti requisiti, redatta in lingua italiana sul modello sub Allegato 1 predisposto dalla Stazione appaltante. La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto deve essere resa utilizzando possibilmente il file di cui all’allegato sopra citato in formato pdf, con apposizione della firma digitale da parte del legale rappresentante dell’impresa o da soggetto dotato di apposita procura speciale; al documento così ottenuto (con estensione .p7m) deve seguirne la trasmissione esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: acquisti@pec.trentinosviluppo.it, nel rispetto delle modalità e dei termini sopra riportati. Nell’invio tramite PEC è necessario riportare nell’oggetto del messaggio la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per la partecipazione ad un’indagine di mercato finalizzata all’affidamento del servizio di regia e riprese video, noleggio delle apparecchiature accessorie e relativa assistenza tecnica in occasione del Festival dell’Economia”. Si ricorda che il servizio di PEC ha validità legale solo se entrambe le e-mail, quella da cui si invia e quella in cui si riceve il messaggio, sono e-mail di posta certificata. Eventuali messaggi spediti da caselle non certificate o con oggetto diverso da quanto sopra indicato non saranno presi in considerazione. Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Non saranno prese in considerazione e saranno conseguentemente escluse istanze pervenute oltre il termine previsto nell’avviso; a tal fine farà fede unicamente la data e l’ora di ricezione, come da ricevuta di avvenuta consegna del messaggio.

11) Comunicazioni e chiarimenti: ad eventuali comunicazioni e/o richieste di chiarimento, da trasmettersi a mezzo PEC all’indirizzo acquisti@pec.trentinosviluppo.it entro e non oltre il giorno 14 marzo 2022, si darà riscontro per il tramite di pubblicazione delle risposte in forma anonima sul sito internet istituzionale di Trentino Sviluppo S.p.A., www.trentinosviluppo.it, nella sezione “Bandi e Appalti”.

12) Pubblicità del presente avviso: il presente avviso viene pubblicato, sul sito internet istituzionale di Trentino Sviluppo S.p.A., www.trentinosviluppo.it, nella sezione “Bandi e Appalti”.

13) Ulteriori informazioni: il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse nonché a favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in seguito al quale si avvierà una procedura negoziata, tra coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse all’affidamento del servizio in oggetto. I soggetti pre-selezionati saranno invitati a presentare l’offerta mediante lettera di invito. L’aggiudicazione avverrà seguendo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s. m. i e dell’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016, secondo le indicazioni che saranno fornite in sede di lettera di invito. L’affidamento dell’incarico sarà disciplinata da un contratto stipulato tra Trentino Sviluppo S.p.A. e l’operatore economico aggiudicatario.

14) Trattamento dei dati personali e tutela riservatezza: ai sensi del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679, si comunica, che i dati forniti dagli operatori economici saranno raccolti presso la Stazione appaltante, per le finalità di gestione del procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e saranno trattati per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti. Inoltre, si specifica che le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie di Trentino Sviluppo S.p.A. e per finalità strettamente connesse nel rispetto del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679.

15) Codice di comportamento e clausole anticorruzione: i soggetti interessati, con la presentazione delle propria manifestazione danno atto di aver preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.Lgs n. 231/2001 e dei reati di corruzione ex Legge n. 190/2012 evidenziati nel “Documento di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs n. 231/2001 integrato ex Legge n. 190/2012”, dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati dal Locatore, pubblicati nella sezione “Società Trasparente” del sito internet istituzionale (http://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Società_Trasparente/SocietàTrasparente/Società _Trasparente.aspx) e si impegnano a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei medesimi o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli.

Allegati: 1) Fac-simile “Manifestazione di interesse”

*

Trentino Marketing s.r.l. Amministratore Delegato Maurizio Rossini