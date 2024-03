ACLI TRENTINE E ITALIA NOSTRA * “ABITARE LA MONTAGNA“: « UN PERCORSO DI AUTOGOVERNO DELLE TERRE ALTE, LA CONFERENZA SI TERRÀ ON-LINE IL 12/3 (18.00-20.00) »

14.53 - venerdì 8 marzo 2024

La nascita di un nuovo paradigma architettonico ed estetico, esempi concreti di progetti di rigenerazione e neopolamento nelle Alpi e negli Appennini.

Antonio De Rossi, architetto, Università di Torino. Autore dell’opera in due volumi “La costruzione delle Alpi”, Donzelli.

Informiamo che la conferenza si terrà solo in modalità online. Per coloro che lo desiderano ci vediamo sempre in presenza presso la sede provinciale delle Acli, Trento via Roma 57, IV piano, per seguire a distanza la conferenza.

Per l’iscrizione è necessario compilare il seguente form al link https://bit.ly/acli_montagna