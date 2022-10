FENALT * APSP VANNETTI – ROVERETO (TN): MOSER, « INFERMIERI ALLO STREMO, CONDIZIONI ORGANIZZATIVE INADEGUATE A GARANTIRE LA SICUREZZA »

16.08 - lunedì 10 ottobre 2022

Condizioni organizzative inadeguate a garantire la sicurezza. Apsp Vannetti: Infermieri allo stremo. Fenalt, sindacato maggioritario nelle Apsp, contesta le scelte della direzione: preoccupa l’annuncio dell’apertura di un’altra struttura nel 2023.

A seguito dell’incontro intercorso questa mattina fra rappresentanze sindacali e direzione dell’Apsp Vannetti di Rovereto, dedicato alla gestione dell’assistenza ai degenti, Fenalt contesta l’insufficienza del personale infermieristico e l’inadeguatezza organizzativa.

“Nonostante le rassicurazioni della Direzione – denuncia Roberto Moser, vice segretario generale Fenalt – quasi mai nella struttura si riesce ad avere i due infermieri notturni previsti. Inoltre esiste una situazione di stress operativo che pregiudica la qualità delle prestazioni. Gli infermieri lamentano la mancanza di tempo per coordinarsi con i medici nella somministrazione dei farmaci. Per ogni paziente l’infermiere deve effettuare una serie di valutazioni che nelle condizioni operative attuali sono sempre più difficili”.

La carenza di infermieri nelle case di riposo trentine è stata denunciata più volte da Fenalt nel corso di quest’anno soprattutto a seguito della circolare estiva della PaT che consentiva la riduzione del numero di infermieri per ospite

“Turni con un solo infermiere in reparto con 72-80 pazienti non permettono di lavorare in sicurezza – prosegue Moser – perché le terapie non possono essere adeguatamente seguite; non si riesce a fare una corretta valutazione del dolore attraverso la compilazione di schede pre e post-terapia, non è garantito il controllo di scadenze dei farmaci. Chiediamo anche ausili tecnologici che agevolino il nostro lavoro: ancora oggi siamo costretti ad annotare su schemi cartacei scritti a mano”.

Nonostante la protesta di sindacati e operatori sanitari la Direzione della Vannetti prosegue diritta per la sua strada ed annuncia che nella prossima primavera aprirà un’altra struttura, la S. Francesco.

“Francamente dopo questo annuncio – commenta desolato Moser – ci sembra di non aver più nulla da dire. Già ora la situazione è critica, se poi aggiungiamo la S. Francesco con altri 80-90 posti letto e non incrementiamo gli infermieri, le condizioni di lavoro saranno drammatiche. Non possiamo lamentarci se poi gli infermieri trentini abbandonano le case di riposo per le strutture ospedaliere, e poi le strutture ospedaliere trentine per quelle dell’Alto Adige. E’ solo la logica conseguenza di un sistema malato”.

*

Roberto Moser

Vice segretario generale Fenalt