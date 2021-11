APT GARDA DOLOMITI * TURISMO: « AL VIA GLI INCONTRI CON GLI OPERATORI, PRESENTATO IL NUOVO BUSINESS MODEL »

18:31 - 15/11/2021

L’APT Garda Dolomiti è impegnata, in queste settimane, nella presentazione del nuovo business model alle diverse categorie di operatori. Lo fa girando tutti i territori che ora compongono Garda Dolomiti spa per presentare gli investimenti in programma, con l’obiettivo di dare una svolta al turismo locale, puntando alla qualità. In questa fase, è fondamentale che gli operatori credano nella destinazione, anche perché per effetto della nuova legge sul turismo, soltanto a fronte di una massiccia partecipazione del settore privato, Provincia e altri enti pubblici potranno continuare a garantire le risorse messe a disposizione finora.

Garda Dolomiti può oggi contare su ambiti diversi tra loro, determinando una proposta di maggior interesse ed attrattività. Non esiste un territorio di serie A o di serie B, ma una località pronta crescere unita, puntando nettamente alla qualità a discapito, soprattutto nelle aree più congestionate, della quantità. Numeri eccessivi, infatti, rischiano di minare l’attrattività stessa della destinazione, basti pensare ai problemi di traffico e congestionamento vissuti quest’estate.

Durante gli incontri, viene presentato il nuovo approccio, che vede l’APT impegnata nel coinvolgimento di tutte le categorie economiche che, direttamente o Indirettamente, beneficiano del turismo.

Il nuovo modello è frutto di un confronto con le associazioni di categoria, partito ancora a fine 2020 e proseguito durante il 2021. L’APT è ora pronta a presentarsi con una proposta elaborata ed interessante, che ha come focus quello di far capire agli operatori che la destinazione rappresenta l’offerta di base sulla quale l’imprenditoria innesta investimenti, passione e competenze, ma dalla quale non può prescindere per il suo successo. Parallelamente, però, APT ha strutturato una serie di servizi su misura per gli operatori, con l’obiettivo di aiutarli nelle loro attività.

L’APT ha già incontrato i gestori di campeggi, i rappresentanti dei grandi alberghi, il mondo outdoor con gli Sport Specialisti, gli operatori della ristorazione e pubblici esercizi, raccogliendo le prime convinte adesioni, nonché i direttivi di ASAT, Unat, Confcommercio.

Si è optato per mixare incontri in presenza e online, in base alla consistenza numerica delle diverse categorie, così da garantire la massima sicurezza dal punto di vista sanitario.

Questo il calendario degli incontri durante i quali il Presidente Silvio Rigatti e il Direttore Oskar Schwazer presenteranno agli operatori progetti, impegni e proposte per il nuovo corso dell’Azienda per il Turismo:

martedì 16 novembre alle 20.00 – incontro online con i commercianti dell’intero ambito https://bit.ly/3wJyOKY

mercoledì 17 novembre alle 14.30 – incontro con gli operatori dell’ospitalità alberghiera ed extra-alberghiera (CAV ed affittacamere) della Val di Ledro, presso l’auditorium di Tiarno di Sopra.

mercoledì 17/11 – ore 18.00 – incontro online con gli alloggi turistici di Ledro e Comano https://bit.ly/30tPxGc

giovedì 18/11 – ore 14.30 – incontro online con gli albergatori del Garda Trentino https://bit.ly/3cjAYY5

giovedì 18/11 – ore 17.00 – incontro online con gli alloggi turistici del Garda Trentino https://bit.ly/3kDRDue

venerdì 19/11 – ore 10.00 – incontro in presenza, presso la Sala Consiglio di Comano Terme, con gli albergatori ed operatori dell’extra-alberghiero (CAV ed affittacamere) di Comano

venerdì 19/11 – ore 14.30 – incontro online con i proprietari di B&B e operatori agrituristici dell’intero ambito https://bit.ly/3CihyNV

martedì 23/11 – ore 14.30 – incontro online con gli operatori dell’extralberghiero (CAV e affittacamere) del Garda Trentino https://bit.ly/3wKN4mC

A seguire saranno programmati gli incontri con altri settori.

Per informazioni il settore Partner Marketing dell’APT Garda Dolomiti rimane a disposizione al numero 0464 025439 – mail partner@gardatrentino.it