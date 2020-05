DALZOCCHIO (LEGA) * DDL 55: « SODDISFATTA PER L’APPROVAZIONE DEL MIO ODG FINALIZZATO A RIDURRE I COSTI FISSI DELLE BOLLETTE DELLE SOCIETà DI ENERGIA ELETTRICA »

“Sono soddisfatta per l’approvazione del mio ordine del giorno che stimola ulteriormente la Giunta a sostenere la proposta di Legge nazionale, attualmente in fase di elaborazione, al fine di ridurre i costi fissi delle bollette da parte delle società fornitrici di energia elettrica.

Si tratta di un ordine del giorno doveroso e che è frutto di una visione ben chiara della Lega sul punto, ovvero sul trovare soluzioni per abbassare i costi della bolletta elettrica. Oggi purtroppo troppi privati e aziende, soprattutto alla luce di questa emergenza, hanno dovuto pagare delle bollette che prevedevano al loro interno solo costi fissi.

Una prima attività in tal senso è stata fatta quando si è sollecitata Dolomiti Energia a ridurre il costo dell’energia, ma in molti hanno comunque convenuto sul fatto che i costi non sono scesi. Da qui la nostra idea di trovare ulteriori soluzioni per aiutare la nostra comunità in questo momento particolarmente difficile”.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino, Mara Dalzocchio.