RAI 3 * “ RADICI “ – EQUADOR: « UN VIAGGIO FRA LE CURIOSITà, LA GIOIA E LA COMMOZIONE DEGLI IMMIGRATI CHE TORNANO NELLE LORO TERRE NATALI  »

Domenica 25 agosto alle 13 Rai 3 trasmette una puntata di Radici” dal titolo Equador. Un viaggio fra le curiosità, la gioia e la commozione degli immigrati che tornano nelle loro terre natali, le esplorano, le raccontano, ma soprattutto le vivono insieme a Davide Demichelis.

Viviana Barres voleva fare l’attrice, in Ecuador. Aveva anche passato un provino. La sorella, però, 22 anni fa l’ha invitata a Genova per partecipare al suo matrimonio e lei non se n’è più andata.

Radici è un progetto realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Interno e cofinanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione.