RETE 4 – “ ZONA BIANCA “ * « GIUSEPPE BRINDISI INTERVISTERÀ RITA DALLA CHIESA / OSPITI ALESSIA MORANI – MATTEO BASSETTI – FABRIZIO PREGLIASCO – KARIMA MOUAL »

Domani, mercoledì 2 giugno, a “Zona Bianca”, il programma di attualità e approfondimento realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4, in onda in prima serata su Retequattro, in apertura un’intervista a Rita Dalla Chiesa sulla scarcerazione di Giovanni Brusca, l’assassino di Giovanni Falcone.

A seguire, la trasmissione approfondirà gli sviluppi del tragico incidente alla funivia del Mottarone: le decisioni dei giudici, l’analisi delle carte della Procura e i punti ancora non chiariti relativi alla dinamica della sciagura.

Con Vittorio Sgarbi si parlerà anche dell’obbligo di mascherina fino a luglio e con Mario Giordano del ripristino dei vitalizi e delle problematiche del reddito di cittadinanza. Infine, un’analisi su tutti i paradossi dello scontro sul ddl Zan.

Tra gli altri ospiti di questa puntata: la deputata del Pd Alessia Morani, il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro, Piero Sansonetti, Vladimir Luxuria, Karima Moual, il professor Matteo Bassetti e il virologo Fabrizio Pregliasco.