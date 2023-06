OSSERVATORIO BRENNERO * CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA TRENTO: « AVVIO ATTIVITÀ APSS, PER L’ACCOMPAGNAMENTO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE BYPASS “

16.29 - martedì 27 giugno 2023

Egregi

– Componenti Comitato Tecnico-Scientifico Osservatorio Ambientale e per la Sicurezza del Lavoro per i lavori afferenti la Circonvallazione ferroviaria di Trento Lotto 3A

– Componenti Segreteria Tecnica Osservatorio

Oggetto: convocazione riunione del Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio Ambientale e per la Sicurezza del Lavoro per i lavori afferenti la Circonvallazione ferroviaria di Trento Lotto 3A

Con la presente, facendo seguito a quanto concordato nella precedente riunione, si convoca presso la sede comunale di TrentoLab in via G. Manci, 2 a Trento il Comitato Tecnico Scientifico per il giorno: giovedì 20 luglio 2023 ad ore 15:00.

con il seguente ordine del giorno:

1) aggiornamento sulle attività in corso;

2) confronto sull’attuazione delle iniziative previste dal Programma Operativo dell’Osservatorio approvato

dal Coordinatore dell’Osservatorio ai sensi dell’art.12 comma 1 del protocollo;

3) relazione sull’attività dei Gruppi di Lavoro da parte dell’ing. Massimo Negriolli;

4) comunicazione dell’APSS sull’avvio di attività funzionali all’accompagnamento, per le parti di propria

competenza, del progetto di realizzazione del bypass di Trento;

5) varie ed eventuali.

Sono invitati a presenziare anche i componenti della Segreteria Tecnica in funzione dell’opportuno

supporto all’attività del Comitato Tecnico-Scientifico.

In attesa dell’incontro si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

OSSERVATORIO DEL BRENNERO LOTTO 3A IL COORDINATORE

– dott. Stefano Robol –