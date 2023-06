MASÈ (LA CIVICA) – QUESTION TIME * ASSISTENTI EDUCATORI: « LA GIUNTA PAT PROCEDERÀ ALLA DEFINIZIONE CONTRATTUALE DI QUESTA FIGURA PROFESSIONALE? »

Per questo ho chiesto alla Giunta se può essere avviata una revisione assieme ad APRAN per poter meglio giungere ad una definizione contrattuale specifica per questa figura professionale. Rispondendo in Aula il Vicepresidente della Giunta ha informato che in sede di adeguamento contrattuale per il triennio 2022-24 la Giunta sta valutando di riformulare le direttive riguardanti le modalità con cui possono essere rese le attività degli assistenti educatori. Mi auguro che sia davvero l’occasione per definire compiutamente ruolo e mansioni di professionisti importantissimi per l’inclusione sia scolastica che sociale degli alunni più fragili.