CIRCOSCRIZIONE SARDAGNA (TN) * CINESI EX HOTEL PANORAMA: PRESIDENTE PEDROTTI, « LA PROVINCIA SI è DETTA DISPONIBILE A VALUTARE ALTRI IMMOBILI »

Alle ore 14:00 presso la Sala stampa della Provincia si è tenuta una conferenza stampa in merito alla permanenza dei cittadini cinesi presso l’hotel Panorama in isolamento volontario, durante la quale sono intervenuto. Nel colloquio che ho avuto a margine con i rappresentanti dell’azienda sanitaria, l’assessore competente e il Presidente Fugatti, ho fatto delle precise richieste.

1. Scegliere un’altra struttura, effettivamente “isolata”. La Provincia si è detta disponibile a valutare altri immobili, fermo il fatto che la capienza massima dell’hotel è di 20 persone.

2. Informazione chiara e trasparente, fino ad ora assente, protocolli operativi per le nostre forze dell’ordine e pompieri.

3. Intervento straordinario in favore dell’esercizio pubblico in zona anche mediante ordinanza speciale, per compensare i mancati introiti. La provincia è disponibile.

Resta fermo il fatto che i cittadini cinesi, allo stato perfettamente sani, si sono isolati secondo la loro volontà, perciò non vi è per gli stessi alcun obbligo legale di permanenza fissa nella struttura. L’azienda sanitaria li visita due volte al giorno. Vi aggiornerò costantemente.