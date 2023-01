PAT * SANITÀ: « UN NUOVO CENTRO RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ NELLE GIUDICARIE, SI CERCA UN ENTE GESTORE »

11.47 - venerdì 20 gennaio 2023

Un nuovo centro residenziale per persone con disabilità nelle Giudicarie. Si cerca un ente gestore, i soggetti interessati possono presentare domanda per l’accreditamento entro il 28 febbraio. I soggetti interessati hanno tempo fino al 28 febbraio per presentare domanda di accreditamento per gestire un centro rivolto a persone con disabilità nella Comunità delle Giudicarie. Oggi la Giunta provinciale, su proposta dell’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana, ha approvato i criteri e le modalità di esercizio delle funzioni per l’accreditamento e la convenzione di questa nuova realtà. “In Trentino – commenta l’assessore – sono presenti già tre centri residenziali per persone con disabilità, si tratta della Nuova Casa Serena a Cognola di Trento, di Villa Maria a Calliano e dell’Apsp Levico Curae a Levico Terme. Ma l’obiettivo che ci siamo posti è quello di una gestione territoriale diffusa di questi centri, da collocarsi in una zona che sia al contempo sufficientemente estesa e popolata, e distante dalle strutture già presenti: le Giudicarie rispondono a questi criteri”.

Come spiega l’assessore Segnana: “Il nuovo centro consentirà di ampliare l’offerta dei servizi a carattere residenziale e semiresidenziale per persone con disabilità cognitiva, anche associata a disturbi del comportamento, e dovrà raccordarsi con le reti dei servizi esistenti, proprio per assicurare un clima familiare agli ospiti”.

In base ai criteri approvati dalla Giunta la nuova struttura dovrà garantire la disponibilità di 8 posti a carattere residenziale (4 posti per accoglienze di lungo periodo e 4 posti per accoglienze con finalità di sollievo) e ulteriori 4 posti a carattere semiresidenziale.

Considerando una prima fase di sperimentazione dovuta all’apertura di una nuova struttura decentrata, al fine della stipulazione del contratto che il nuovo ente gestore negozierà con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, si stabilisce per l’anno 2023 un budget di 60.000 euro mensili per le prestazioni rese, da erogare dal mese di inizio attività e fino al 31/12/2023. La quota mensile corrispondente al mese di dicembre verrà erogata previa verifica della rispondenza dei servizi erogati rispetto ai criteri e alle condizioni previste.

Domande: entro il 28 febbraio

Info: Ufficio per l’accreditamento e l’integrazione socio sanitaria, tel. 0461 494000