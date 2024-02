NURSING UP – TRENTO * SANITÀ: « I NOSTRI PROFESSIONSITI ATTENDONO RISPOSTE CONCRETE, NO A STERILI DIBATTITI SUI NUMERI DI CESSAZIONI E ASSUNZIONI »

13.06 - venerdì 23 febbraio 2024

Abbiamo letto con la massima attenzione le varie disquisizioni sui dati legati alla carenza di personale medico ed infermieristico apparsi in questi giorni sui giornali, appaiono del tutto avulse da altri dati di contesto, che andrebbero analizzati approfonditamente, come ad esempio l’aumento della complessità assistenziale, un’età anagrafica sempre più elevata dei professionisti, con conseguenti limitazioni nell’espletamento delle attività, aumento delle assenze per malattia e per i permessi della legge 104,ecc..

Ma quello che è veramente preoccupante per noi sono però i dati in prospettiva e la grande stanchezza e demotivazione dei nostri infermieri, delle nostre ostetriche, delle nostre assistenti sanitarie e di tutti i professionisti del comparto, che non riescono più a conciliare le esigenze familiari con quelle lavorative.

Un dato incontrovertibile è che il fabbisogno di personale aumenterà, per l’invecchiamento della popolazione, mentre nei prossimi 10 anni in Trentino 1300 infermieri andranno in pensione e viste le difficoltà a garantire un ricambio generazionale, si rischia di non trovare personale qualificato che lavorerà in sanità, con conseguente caduta verticale della qualità delle cure e contrazione dell’offerta dei servizi. Sarà necessario attrarre personale da fuori regione e trattenere quello che già lavora da noi, praticando una “forte” politica di attrattività, che Bolzano sta fortemente incrementando, pagando già 50 euro l’ora le prestazioni aggiuntive a fronte di 27-30 dell’Apss e prevedendo già nella contrattazione in itinere cospicui aumenti delle indennità per infermieri e professionisti sanitari, inoltre anche gli studenti sono già incentivati. In Trentino per il momento tutto tace, mentre i nostri colleghi si rivolgono sempre di più all’Alto Adige.

Le nuove domande in università per infermieristica in Trentino non hanno neanche coperto i posti previsti (174 su 180) e durante il percorso formativo abbiamo un dato di abbandono pari al 25%, i nostri giovani neolaureati poi guardano con sempre maggior interesse ad altre realtà lavorative straniere. Gli ultimi dati certificano l’aumento del turn-over, è pertanto necessario individuare dei meccanismi per fidelizzare i professionisti, garantendo nel contempo più rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Chiediamo pertanto alla nostra politica provinciale di attivare celermente il tavolo per il rinnovo contrattuale 2022/24 e di destinare adeguate risorse alla valorizzazione dei nostri professionisti sanitari, che attendono da tempo il riconoscimento di competenze, responsabilità e disagio, non perdiamo altro tempo! Abbiamo firmato due protocolli d’intesa con questa Giunta provinciale, ora che onori gli impegni assunti.

In questo momento, stride ancor di più l’iniziativa provinciale di voler innalzare il tetto del riconoscimento economico ai dirigenti provinciali delle società controllate fino a 240 euro annui, manovra che arriva dopo aver assistito al massacro delle nostre pensioni, già di per sé povere e tagliate indiscriminatamente dall’attuale maggioranza politica. Da questa provincia ci aspettiamo un forte investimento nella sanità pubblica e non solo in quella privata convenzionata, sempre più incentivata. Senza un chiaro progetto politico di valorizzazione dei professionisti sanitari, la situazione della sanità pubblica peggiorerà ulteriormente.

Infine, siamo assolutamente contrari inoltre all’aumento del contributo per il costo pasto pagato dal dipendente nelle mense aziendali, abbiamo chiesto invece la celere adozione dell’accordo che abbiamo sottoscritto ieri in Apran, in applicazione del protocollo d’intesa del 18 luglio 2023, per portare a 7 euro il rimborso pasto, che a nostro avviso dovrebbe essere ulteriormente aumentato e utilizzato in maniera cumulabile.

Cesare Hoffer

Coordinatore Nursing up Provincia Trento