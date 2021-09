REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL * ATTIVITÀ CULTURALE: « TEATRO E DANZA, ALLA FONDAZIONE HAYDN E AL CENTRO SANTA CHIARA LA PROGRAMMAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLA STAGIONE » (VIDEOINTERVISTA KOMPATSCHER)

La Fondazione Haydn si occuperà in via definitiva della programmazione dell’opera a Trento, mentre il Centro servizi Culturali S. Chiara programmerà la stagione di danza di Bolzano. È quanto ha deciso la giunta regionale su indicazione del Vicepresidente dando il via libera a siglare un protocollo d’intesa tra i Presidenti della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e delle Province Autonome di Bolzano e Trento. “Dal 2015 la Fondazione si propone di contribuire alla diffusione ed all’elevazione della cultura musicale nelle province di Trento e di Bolzano – ricorda il Vicepresidente – che per raggiungere tale scopo realizza, tra l’altro, programmi di produzione e di distribuzione musicale, di opera e di danza nelle due province, collaborando anche con le istituzioni pubbliche locali e con altri enti che perseguono finalità analoghe”.

È su questa linea, infatti che la fondazione Haydn e il Centro Servizi Culturali S. Chiara collaborano attivamente dal 2015 per favorire la costituzione di soggetti di rilevanza regionale nella programmazione dell’opera e della danza grazie a un accordo triennale stipulato e rinnovato nel 2018 prima e 2021 poi che sanciva il trasferimento della titolarità della programmazione della stagione di danza a Bolzano al Centro Servizi Culturali S. Chiara e quello della programmazione di opera a Trento alla Fondazione Haydn di Bolzano e Trento.

Ora si arriva a un protocollo d’intesa che consentirà ai due enti di proseguire con le rispettive programmazioni senza il bisogno di ulteriori accordi e che la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e le Provincie Autonome di Bolzano e Trento si impegneranno a collaborare con le due istituzioni culturali per garantire il sostegno all’ attività culturale sul territorio.