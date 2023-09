EDG SPETTACOLI * “OKTOBERFEST TRENTO 2023”: « DURANTE L’INAUGURAZIONE LA SPILLATURA DELLA PRIMA BOTTE, AREA TRENTINO MUSIC ARENA (15/9 – 19.30) »

18.29 - lunedì 11 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Siamo lieti di presentare l’undicesima edizione dell’“Oktoberfest Trento” che si terrà dal 15 settembre al 15 ottobre presso la Trentino Music Arena. Durante l’inaugurazione ufficiale di venerdì 15 settembre alle ore 19.30 si terrà la tanto attesa “O’ZAPFT IS!” la spillatura della prima botte in legno come da tradizione. Chi sarà quest’anno a rompere la prima botte?

Ospiti della serata: le rappresentanze istituzionali di Provincia e Comune, una delegazione direttamente dalla Birreria Hofbräuhaus Traunstein di Baviera, Germania. La cerimonia sarà accompagnata dalla sfilata e dal concerto musicale della Banda Folk Magnifica Comunità di Folgaria, poi dalle 21.30 via ai live e alla musica.

“Siamo come sempre alla Trentino Music Arena – dice Enzo Di Gregorio di EDG Spettacoli, organizzatore dell’evento –. Un grande parco che ha visto la nostra prima edizione dell’Oktoberfest nel 2018. Un’area che è stata ampliata e rinnovata e che crediamo possa diventare luogo di aggregazione per tante iniziative. L’estate è stata ricca di eventi musicali, domenica 24 settembre arriverà anche Mr.Rain. L’organizzazione è frutto della capacità di fare le cose guardando insieme nella stessa direzione. Da parte nostra non possiamo che metterci impegno e qualità coinvolgendo aziende e imprenditori locali”.